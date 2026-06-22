נבהל מהביקורת? נתניהו בהודעה חריגה לציבור

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון והרמטכ"ל מסר הערב (שני) הודעה משותפת לציבור.
בהודעה נמסר כי לפני זמן קצר התקיימה שיחה בין ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון.
צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הבהירו כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות.
הודעה זו של נתניהו מגיעה לאחר שבשעות האחרונות, נמתחה ביקורת חריפה נגד הדרג המדיני, על כך שידיהם של החיילים בלבנון קשורות וכי הם אינם יכולים לפתוח באש נגד מחבלי חיזבאללה.
תגובות
שוב העברתי את הלילה בחדר המלון הצר כשהבית שלי בצפון מופגז, בזמן שביבי וסמוטריץ' כובלים את ידי החיילים ומפקירים אותנו למוות.
כשביקרתי השבוע את המשפחות המפונות, ראיתי איך חוסר המנהיגות וההססנות של נתניהו מפרקים את החוזה הבסיסי ביותר בינינו.
נתניהו יזרום בקרוב לים יחד עם שאר הביוב
עלוב נפש. כרגיל מסתתר מאחורי גבו של צה"ל