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חדשות פוליטי מדיני

נבהל מהביקורת? נתניהו בהודעה חריגה לציבור

ראש הממשלה נתניהו הגיב כעת לביקורות הקשות נגד הדרג המדיני בשעות האחרונות, ומסר: "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו"

23:17
4 תגובות
נתניהו
נתניהו | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון והרמטכ"ל מסר הערב (שני) הודעה משותפת לציבור.

בהודעה נמסר כי לפני זמן קצר התקיימה שיחה בין ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון.

צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון.

ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הבהירו כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות.

הודעה זו של נתניהו מגיעה לאחר שבשעות האחרונות, נמתחה ביקורת חריפה נגד הדרג המדיני, על כך שידיהם של החיילים בלבנון קשורות וכי הם אינם יכולים לפתוח באש נגד מחבלי חיזבאללה.

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תגובות

4
4
אורנה
לפני 9 דקות

שוב העברתי את הלילה בחדר המלון הצר כשהבית שלי בצפון מופגז, בזמן שביבי וסמוטריץ' כובלים את ידי החיילים ומפקירים אותנו למוות.

3
גלית
לפני 9 דקות

כשביקרתי השבוע את המשפחות המפונות, ראיתי איך חוסר המנהיגות וההססנות של נתניהו מפרקים את החוזה הבסיסי ביותר בינינו.

2
חראיהוא
לפני 7 דקות

נתניהו יזרום בקרוב לים יחד עם שאר הביוב

1
שקד
לפני 3 דקות

עלוב נפש. כרגיל מסתתר מאחורי גבו של צה"ל