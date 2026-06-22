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חדשות פוליטי מדיני

נפתלי בנט שובר שמאלה: "נפנה בנייה לא חוקית בשטחים" 

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעוד אמירה שמאלנית שמרתיחה את הימין: "נפנה בנייה לא חוקית בשטחים" 

23:03
3 תגובות
נפתלי בנט
נפתלי בנט | צילום: יונתן זינדל / פלאש90

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התראיין בהסכת "המגנון" עם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות, והצהיר: "נפנה בנייה לא חוקית בשטחים".

היה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מיהר לתקוף את בנט ואמר: "בסוף השבוע, ובימים האחרונים אמרתי שאני יודע, שאם הם חלילה יעלו לשלטון ממשלת איזנקוט תפנה את הישובים החדשים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון. עכשיו בנט, שיהיה שר בממשלה של איזנקוט, אומר את זה בקולו: הוא יפנה את החוות.

ולא רק זה, בנט אומר: תוקם ״אוטונומיה פלסטינית״ כלומר מדינת טרור בלב הארץ! ממשלת איזנקוט תקים מדינת טרור פלסטינית ותחריב את הישובים החדשים ואת החוות החקלאיות. אסור לתת להם להקים את הממשלה הבאה".

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תגובות

3
3
אחד העם
לפני 14 דקות

שמירת חוק זה לשבור שמאלה? איבדתם את זה לגמרי…

2
מיכאל
לפני 9 דקות

כמה נמוך יכול אדם לרדת בשביל כיסא פשוט הזוי ודוחה

1
שקד
לפני 6 דקות

חוק זה חוק, ואוטונומיה פלשתינית יש כבר עכשיו