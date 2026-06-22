נפתלי בנט שובר שמאלה: "נפנה בנייה לא חוקית בשטחים" 

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התראיין בהסכת "המגנון" עם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות, והצהיר: "נפנה בנייה לא חוקית בשטחים".

היה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מיהר לתקוף את בנט ואמר: "בסוף השבוע, ובימים האחרונים אמרתי שאני יודע, שאם הם חלילה יעלו לשלטון ממשלת איזנקוט תפנה את הישובים החדשים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון. עכשיו בנט, שיהיה שר בממשלה של איזנקוט, אומר את זה בקולו: הוא יפנה את החוות.

ולא רק זה, בנט אומר: תוקם ״אוטונומיה פלסטינית״ כלומר מדינת טרור בלב הארץ! ממשלת איזנקוט תקים מדינת טרור פלסטינית ותחריב את הישובים החדשים ואת החוות החקלאיות. אסור לתת להם להקים את הממשלה הבאה".