רביב דרוקר מלגלג: "בזכות הקסם האישי שלו"

עיתונאי ערוץ 13 רביב דרוקר מתח הערב (שני) ביקורת חריפה על שר החוץ וחבר הכנסת גדעון סער, וטען בין השורות כי מדובר בשר חוץ לא יעיל וחסר קסם אישי בזמן הכי גרוע שיכול להיות.

דרוקר אמר בסרקזם: "בתקופה של לחימה, כשיחסי החוץ שלנו כל כך מתוחים, אתה ממש צריך שר חוץ יעיל שבזכות הקסם האישי שלו וקשריו האישיים מצליח לגשר על מחלוקות אמיתיות. לנו - כמה אכזריות יכולות להיות הקוביות - יש את גדעון סער".

בהמשך מנה דרוקר את "הישגיו" של השר ואמר כי "סער שגר את השגרירות באירלנד, נזף בשגרירות הולנד, צייץ נגד השגריר הגרמני הסופר-ידידותי לישראל, ביטל אשרות כניסה לנציגים אוסטרליים, אסר על כניסת שתי שרות ספרדיות והודיע על ניתוק כל קשר עם נציבת החוץ של האיחוד האירופי".

"טוב, אבל מה זה לעומת הביקורים פורצי הדרך שלו בסומלילנד וזמביה?", שאל והוסיף: "הנה שורה תחתונה מפתיעה: כן, מצבנו המדיני גרוע מאי פעם - גם בארצות הברית, אבל ברגע שנתניהו ילך, אם ילך, רוב הנזקים הללו יעלמו. אולי לא מול דעת הקהל, אבל הרוב המוחלט של הממשלות בעולם יתנו לנו צ'אנס".