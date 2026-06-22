ברוך דיין האמת: היהודי שנהרג בקנדה הוא מיכאל מזרחי

טרגדיה במונטריאול: מיכאל מזרחי מהקהילה היהודית נהרג בזירת הירי ליד בית חב"ד. הרשויות בודקות חשד כי נפגע בשוגג במהלך חילופי האש עם היורה. בזירה נקבע מותו גם של שוטר. אחד היורים חוסל ומתבצע מצוד אחר חשודים נוספים.
לפי הדיווחים, לפחות שני בני אדם נהרגו באירוע - שוטר מקומי ומזרחי. על פי המידע הראשוני, מזרחי נפגע במהלך חילופי האש שהתנהלו בזירה, אולם נסיבות מותו עדיין נבדקות על ידי הרשויות.
בתיעוד מהמקום נראה שוטר שנפגע כנראה מקליע שרוע כשאקדח בידו ואזרח מנסה לעזור לו, ולא הרחק מהם נראה שרוע ללא תזוזה אדם אחר, לבוש מדי צבא, ככל הנראה היורה שחוסל.
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