ברוך דיין האמת: היהודי שנהרג בקנדה הוא מיכאל מזרחי

משטרה קנדה ( צילום: שאטרסטוק )

טרגדיה במונטריאול: מיכאל מזרחי מהקהילה היהודית נהרג בזירת הירי ליד בית חב"ד. הרשויות בודקות חשד כי נפגע בשוגג במהלך חילופי האש עם היורה. בזירה נקבע מותו גם של שוטר. אחד היורים חוסל ומתבצע מצוד אחר חשודים נוספים.