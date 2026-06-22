דיווח: המגעים החשאיים של אביגדור ליברמן

מפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן, פועלת מאחורי הקלעים לבניית ציר פוליטי חדש. אמש התקיימה פגישה של נציגי ארגונים שונים, במטרה לדון בשיתופי פעולה פוליטיים אפשריים, כך דווח הערב (שני) בערוץ 14.

על פי הדיווח, בין הארגונים שנכחו בפגישה ניתן למצוא נציגים מ"אל הדגל", תנועת המילואימניקים של יועז הנדל, ונציג מטעמו של דדי שמחי. לצד אלו, נחשף כי גם נציג מטעם "ישראל ביתנו" נכח בדיונים. מדובר באריאל מנשה, יו"ר פורום "חרדים משתלבים", הפועל בתקופה האחרונה מאחורי הקלעים ליצירת חיבורים עבור המפלגה ועבור העומד בראשה, אביגדור ליברמן.

הפגישה נועדה לבחון אפיקי פעולה משותפים במערכת הבחירות הקרובה. נראה כי ליברמן בחר לשמור מספר קלפים צמודים לחזה ומתכנן לשלוף אותם קרוב למועד הבחירות.