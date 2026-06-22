דיווח: המגעים החשאיים של אביגדור ליברמן

מפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן, פועלת מאחורי הקלעים לבניית ציר פוליטי חדש. אמש התקיימה פגישה של נציגי ארגונים שונים, במטרה לדון בשיתופי פעולה פוליטיים אפשריים, כך דווח הערב (שני) בערוץ 14.
על פי הדיווח, בין הארגונים שנכחו בפגישה ניתן למצוא נציגים מ"אל הדגל", תנועת המילואימניקים של יועז הנדל, ונציג מטעמו של דדי שמחי. לצד אלו, נחשף כי גם נציג מטעם "ישראל ביתנו" נכח בדיונים. מדובר באריאל מנשה, יו"ר פורום "חרדים משתלבים", הפועל בתקופה האחרונה מאחורי הקלעים ליצירת חיבורים עבור המפלגה ועבור העומד בראשה, אביגדור ליברמן.
הפגישה נועדה לבחון אפיקי פעולה משותפים במערכת הבחירות הקרובה. נראה כי ליברמן בחר לשמור מספר קלפים צמודים לחזה ומתכנן לשלוף אותם קרוב למועד הבחירות.
תגובות
המגעים האלו בכלל לא חשאיים, הם הצעקה הכי חזקה של הציבור המשרת. אירוני שביבי מציג את עצמו כ'ימין חזק' בזמן שהוא מתחנן למשתמטים, ודווקא האופוזיציה מייצרת חיבורים אמיתיים עם מי שמגן עלינו בשטח.
אל תקראו לזה מגעים חשאיים כשהצורך בחיבור כזה זועק מכל פינה. מדהים לראות איך ממשלת הימין על מלא דואגת רק לג'ובים ולפטור מגיוס, בעוד שהחיבורים האלה מנסים להציל את מה שנשאר מהציונות.