בית המשפט החליט: בשורה משמחת למפלגת הליכוד

בית המשפט המחוזי בירושלים, דחה היום (שני) את הבקשה לצו מניעה לכינוס ועידת הליכוד וקבע כי הוועידה תוכל להתכנס כמתוכנן כדי לאשר את תקנון הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה.

במהלך הדיון הציג מ"מ מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, את הדחיפות הלוחצת של מוסדות המפלגה. לפי הסברו, הבחירות הכלליות לכנסת צפויות להתקיים ב-20 באוקטובר 2026, כאשר את רשימות המועמדים יש להגיש 45 ימים קודם לכן. כדי לעמוד ביעד זה, על הליכוד לערוך את הפריימריז לכל המאוחר 65 ימים לפני הבחירות הכלליות.

מאחר שספר הבוחרים של התנועה צפוי להיסגר סופית כבר ב-6 ביולי 2026, הדגיש שרן כי ועדת החוקה חייבת להתכנס באופן מיידי לקביעת התקנון. השופטת בר-אשר קיבלה עמדה זו וקבעה כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת קיום הוועידה, שכן עיכוב נוסף ערב הכינוס עלול לפגוע קשות בהיערכות המפלגה כולה.

נזכיר כי הסערה המשפטית החלה בעקבות תביעה שהגישו שמונה חברי ליכוד, המיוצגים על ידי עו"ד מיכאל דבורין, בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות לוועידת התנועה שנערכו בנובמבר החולף.

המבקשים התבססו על בדיקות פנימיות וממצאי ביקורת של מבקר המדינה, שהעלו חשדות חמורים למעשים פליליים ולפגיעה בטוהר הבחירות. על פי החשד, כ-21% מהמתפקדים שנכללו בספר הבוחרים – כ-28,000 בני אדם – לא שילמו את דמי החבר בעצמם, אלא גורמים זרים שילמו עבורם כדי להטות את התוצאות.

החשדות הכבדים הובילו למפנה דרמטי בצמרת המשפטית של המפלגה בסוף השבוע. בתחילה, היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, תמך בעמדת העותרים וסבר כי אין לכנס את הוועידה כל עוד לא הושלמה בדיקה חיצונית מקיפה של ספר המועמדים. על רקע זה אף ניתן צו מניעה זמני בהסכמתו.

מוקדם יותר היום דווח בכאן רשת ב' כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לוותר על התוכנית השנויה במחלוקת לביטול הפריימריז בליכוד והחלפתם בוועדה מסדרת.