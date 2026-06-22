יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יריב לוין

כולם מכירים את יריב לוין מהפוליטיקה, אבל כמה באמת יודעים מי היה הסנדק שלו, איזה פרס קיבל עוד לפני גיל 30 או כמה שפות הוא דובר? לרגל יום הולדתו, חזרנו לכמה מהתחנות המעניינות והפחות מוכרות בחייו.

1. מנחם בגין היה הסנדק שלו לא רבים יודעים, אבל מי שהחזיק את יריב לוין בברית היה לא אחר מאשר מנחם בגין. החיבור לתנועת החירות ולמחנה הלאומי התחיל אצלו הרבה לפני שנכנס לפוליטיקה. 2. היה "הילד של הערבית" לוין לא רק למד ערבית בצבא, אלא סיים בהצטיינות את האולפן היוקרתי של חיל המודיעין. בהמשך הפך למתרגם ואף פיקד על מגמת הלימוד בעצמו.

יריב לוין ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

3. כתב ספר מקצועי

בשנות ה-20 לחייו חיבר מילון כלכלי עברי-ערבי-אנגלי, שזכה בפרס מיוחד של חיל המודיעין. לא בדיוק התחביב המצוי של פוליטיקאי צעיר.

4. הפוליטיקה זורמת אצלו במשפחה

אביו, אריה לוין, היה חתן פרס ישראל ופרופסור לבלשנות. גם סבו וסבתו היו פעילים באצ"ל, כך שהמעורבות הציבורית נמצאת אצלו עמוק בשורשים.

5. כמעט לא נכנס לכנסת

בפעם הראשונה שהתמודד בפריימריז של הליכוד הוא שובץ במקום נמוך מאוד ברשימה ולא נבחר. רק כמה שנים אחר כך הצליח לפרוץ ולהיכנס למשכן הכנסת.

יריב לוין ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

6. מחזיק בשיא שרוב חברי הכנסת רק חולמים עליו

בכנסת ה-18 עברו 40 חוקים שהיה בין יוזמיהם - נתון שנחשב לשיא נדיר במיוחד עבור חבר כנסת בקדנציה אחת.

7. בכלל עורך דין מסחרי

למרות שהתפרסם בעיקר בזכות העיסוק בחוק ובמשפט, תחום ההתמחות המקורי שלו הוא דווקא משפט אזרחי-מסחרי. במשך שנים עבד כעורך דין לפני המעבר לחיים הציבוריים.

8. דובר ארבע שפות

עברית, ערבית, אנגלית וספרדית. לא הרבה פוליטיקאים ישראלים יכולים לעבור בין ארבע שפות בשיחה אחת.

יואב קיש ויריב לוין. ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

9. עמד בראש הכנסת פעמיים

לוין כיהן פעמיים כיושב ראש הכנסת, בשתי קדנציות שונות. מדובר בתפקיד שנחשב לאחד הסמלים הממלכתיים הבולטים במערכת הפוליטית הישראלית.

10. הכיר את אשתו דרך המשפחה הפוליטית

לוין נשוי ליפעת, בתו של יעקב שמאי, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד. יחד הם מגדלים שלושה ילדים ומתגוררים במודיעין.