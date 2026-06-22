נחום ברנע מודה: "טעיתי בו ובגדול"

עיתונאי ידיעות אחרונות, שיבח היום (שני) את ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, וכינה אותו "המאמי הלאומי", אך הוסיף כיצד הוא רואה את הדברים ומדוע הוא טעה ובגדול במחשבה שלו על איזנקוט.

בדבריו כתב ברנע: "לפני שבועות אחדים שודר בתוכנית "עובדה" סרט שעשה הבמאי בן שני. במשך שנה התיר איזנקוט לשני לשבת במושב האחורי במכונית שלו, לראיין את שני עוזריו ואת מומחה הסקרים שלו, ללוות אותו לפגישות עם בוחרים. כשצפיתי בסרט חשבתי שמבחינת המועמד הוא החמצה: לאיזנקוט ניתנה הזדמנות לדבר על הנושאים הבוערים על סדר היום; הוא לא אמר משפט אחד משמעותי.

טעיתי בגדול. אנשים צפו בסרט וראו אדם כמוהם, קצת מסורבל, קצת דובי, חבר של הנהג שלו מהצבא, מעדיף לנמנם במושב שליד הנהג במקום לחפור, אב ששכל את בנו וחי את השכול. בא לאנשים לחבק אותו: זה החיבור שחוצה בארץ מגזרים, לא אמירות בעלמא על הסכמה רחבה שאיננה. הנסיקה של איזנקוט בסקרים, על חשבונם של בנט ולפיד, כולה רגש. רמטכ"ל, שכול, פריפריה, מרוקו – ארבעה מרכיבים שאין להם קשר לתוכניות של המועמד, לפתרונות שלו לחורבן שהממשלה הנוכחית משאירה מאחוריה".

עוד הוסיף ברנע: "הלקח מורכב. איזנקוט (הגיע הזמן להוריד את היו"ד השנייה משמו) הוא ממש לא מאמי: המראה מוליך שולל. משנתו סדורה; אופיו חזק; כפי שלמד בנט על בשרו, הוא לא ממהר לחפש פשרות: הוא מתעקש על שלו, גם במחיר פיצול. אם הוא יהיה המועמד המוביל בגוש השינוי מה שעשתה המכונה של נתניהו לגנץ ולבנט יחזור, על סטרואידים.

זה אומר שהוא חייב לבדוק ולחזור ולבדוק כל אדם שהוא בוחר לרשימה שלו, כל עובד בקמפיין. אם איראן מצליחה לגייס כאן סוכנים, גם הליכוד יכול. זה אומר שהאהבה שמועתרת עליו היום תהפוך בקרוב לשורה של ספקות: הבוחרים יצפו לתשובות. הוא יותקף גם בתוך הגוש, מימין וגם משמאל.

הבוחרים בגוש השינוי מתאהבים מהר ומתאכזבים מהר: מאמי או לא מאמי, שום דבר לא מובטח. הפיקדון שהם נותנים לאיזנקוט הוא הזדמנות של פעם בחיים".