דדי שמחי: זה מה שאעשה אם איזנקוט ירכיב ממשלה

תא״ל במיל׳ דדי שמחי סיפק הצצה לתוכניות שלו בזירה הציבורית, ושיגר אולטימטום ברור לשני הגושים הגדולים.
במהלך שיחה פתוחה בפודקאסט 'מדברים תקומה' עם יאיר בלחובסקי, הבהיר שמחי כי מבחינתו המטרה החשובה ביותר כעת היא ייצוב המערכת ומניעת טלטלה של מערכת בחירות נוספת, גם אם הדבר ידרוש ממנו להכריע באופן חד-צדדי לטובת המחנה שיגלה בגרות ואחריות.
היעד המרכזי: בלימת מערכת בחירות נוספת
כאשר נשאל שמחי על הנכונות שלו לתמוך באחד הצדדים כדי למנוע שיתוק ממשלתי ממושך ויציאה לקמפיין בחירות נוסף, הוא השיב ללא היסוס כי מדובר בצעד הכרחי, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה ומטיל את כובד המשקל על מנהיגי המפלגות הגדולות.
״התשובה בגדול צריכה להיות כן, עקרונית כן, מתוך כוונה למזער נזקים. אני חושב ששני הצדדים צריכים לעשות את זה באותו אופן".
שמחי, שמביא איתו רקע פיקודי עשיר כראש מטה פיקוד העורף לשעבר, הציג מתווה לשלב שאחרי פתיחת הקלפיות, שבו התמיכה שלו מותנית ישירות בהצעות הוגנות ומכובדות מצד בעל המנדט.
בתרחיש שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל את המושכות להרכבת הקואליציה, שמחי מבהיר כי ילחץ עליו לפתוח את השורות ולייצר אחדות רחבה: ״אני אומר לו תיקח גם את גדי, ושייתן הצעה ראויה ומכובדת. אם גדי אומר לא, בעיה שלו, בתנאי שההצעה ראויה ואפשר למדוד את זה״.
גבולות גזרה ברורים: המדינה לפני המנהיגים
מנגד, שמחי שרטט קו אדום מובהק גם בפני הליכוד וגוש הימין. במצב שבו המנדט להרכבת הממשלה יופקד בידיו של חבר הכנסת גדי איזנקוט, בעוד שבליכוד יבחרו להתבצר באופוזיציה מטעמים פוליטיים, שמחי מדגיש כי לא יאפשר למפלגת השלטון לגרור את ישראל לקלפיות פעם נוספת.
״אם גדי יקבל את כל המנדטים ותהיה הצעה ראויה לליכוד והוא לא יצטרף, אז אני אלך עם גדי, כי בסוף המדינה הזאת יותר חשובה מכל השמות. איך שאני רואה את המשימה שלי, זה לחבר בין שניהם״.
תגובות
30 שנה של שירות צבאי של שמחי ואיזנקוט נותנים לי תקווה שאפשר לתקן את החורבן הזה. כואב לי על המדינה המדממת שלנו אבל יוזמה כזו מראה שיש עוד אנשים פטריוטים. הלוואי ויצליחו להציל אותנו!!!
12 חודשים אנחנו פליטים בבתי מלון בזמן שביבי וסמוטריץ' מחלקים מיליארדים למשתמטים ולא סופרים את הצפון. שמחי לפחות מציע לעצור את הטירוף הפוליטי הזה בשביל יציבות. הלוואי שיעיפו את הממשלה המפקירה הזאת כבר!!!
דדי שמחי אסור שיהיה חבר כנסת.הזוי שמוכן לשבת עים תומכיי טרור ומהללי שהידים.לפי דבריו הוא רוקד על שתי חתונות גם עים הימין.וגם עים הסמאלנים תומכיי טרור.רק מיכל שאתה מדבר יודעים שאתה תימכור או שכבר מכירתה את עצמך לסמאל .לך לישון אתה הזוי לגמרי.מה אתה חושב שהעם טיפש.