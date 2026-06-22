דדי שמחי: זה מה שאעשה אם איזנקוט ירכיב ממשלה

תא״ל במיל׳ דדי שמחי סיפק הצצה לתוכניות שלו בזירה הציבורית, ושיגר אולטימטום ברור לשני הגושים הגדולים.

במהלך שיחה פתוחה בפודקאסט 'מדברים תקומה' עם יאיר בלחובסקי, הבהיר שמחי כי מבחינתו המטרה החשובה ביותר כעת היא ייצוב המערכת ומניעת טלטלה של מערכת בחירות נוספת, גם אם הדבר ידרוש ממנו להכריע באופן חד-צדדי לטובת המחנה שיגלה בגרות ואחריות.

היעד המרכזי: בלימת מערכת בחירות נוספת

כאשר נשאל שמחי על הנכונות שלו לתמוך באחד הצדדים כדי למנוע שיתוק ממשלתי ממושך ויציאה לקמפיין בחירות נוסף, הוא השיב ללא היסוס כי מדובר בצעד הכרחי, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה ומטיל את כובד המשקל על מנהיגי המפלגות הגדולות.

״התשובה בגדול צריכה להיות כן, עקרונית כן, מתוך כוונה למזער נזקים. אני חושב ששני הצדדים צריכים לעשות את זה באותו אופן".

שמחי, שמביא איתו רקע פיקודי עשיר כראש מטה פיקוד העורף לשעבר, הציג מתווה לשלב שאחרי פתיחת הקלפיות, שבו התמיכה שלו מותנית ישירות בהצעות הוגנות ומכובדות מצד בעל המנדט.