כ"ץ מגיב לדיווחים: "ללוחמי צה"ל יש חופש פעולה מלא"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם הערב (שני) הודעת הבהרה תקיפה המעניקה גיבוי מלא לחיילי ומפקדי צה"ל בחזית, זאת שעות ספורות בלבד לאחר הדיווח המהדהד בעיתון ה"ניו יורק טיימס" לפיו הוטלו כבלים ומגבלות פתיחה באש חסרות תקדים על הכוחות הפועלים בדרום לבנון.

בהודעתו ביקש שר הביטחון להדוף את השמועות על הגבלת חופש הפעולה המבצעי והדגיש כי המדיניות בשטח נותרה התקפית ונחושה: "ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר", הצהיר כ"ץ. "למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל – וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום: בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל".

שר הביטחון כ"ץ - צילום: נטע דבח, משרד הביטחון שר הביטחון כ"ץ | צילום: צילום: נטע דבח, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 0:47

"נשמיד תשתיות מעל ומתחת לקרקע"

בדבריו התייחס שר הביטחון באופן ישיר למטרות המבצעיות של כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון, והבהיר כי צה"ל לא יעצור את פעולות ההנדסה וההשמדה של מעוזי חיזבאללה: "לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגנים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח – מתחת ומעל לפני הקרקע".

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הודעתו של כ"ץ מגיעה ברקע טלטלה פוליטית ותקשורתית קלה, לאחר שגורמים ישראליים צוטטו בכלי תקשורת זרים וטענו כי לחיילים בלבנון מותר לבצע ירי רק במקרה של "איום מיידי", וכי נאסר עליהם לפוצץ מבנים ותשתיות ללא אישורים חריגים מדרגים בכירים ביותר. הבהרת שר הביטחון נועדה להעביר מסר חד-משמעי הן לעורף האזרחי והן למפקדים בחזית, לפיו הדרג המדיני עומד מאחורי הלוחמים ומצפה להמשך הסרת האיומים ללא שיהוי.