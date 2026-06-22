איראן באיום חדש: "נטביע אותך בים הזעם"

המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ומשמרות המהפכה האסלאמיים, מסרו היום (שני) איום חדש כלפיי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומסרו כי האיראנים לא ינוחו עד ש"יטביעו" אותו ב"ים הזעם" שלהם.

"על המעצמות היהירות לדעת שהן ייקחו איתן לקבר את החלום לשלוט יום אחד באומה הזאת", אמר הנציג עבדאללה חאג'י סאדגי.

בפנייה ישירה לטראמפ הוסיף: "אתה, הדומה לפרעה, דע שהאומה הזאת לא תנוח עד שתטביע אותך בים הזעם שלה", עוד הוא הוסיף: "איננו שוכחים עוינות".