טלי גוטליב: זה התיק שאדרוש בממשלה הבאה

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מציבה יעד פוליטי שאפתני במיוחד לקראת הרכבת הממשלה הבאה, ומצהירה על כוונתה לדרוש את אחד התיקים הבכירים והרגישים ביותר סביב שולחן הממשלה, תיק המשפטים.

בריאיון שהעניקה לערוץ 14, על רקע ההחלטה המסתמנת בליכוד לקיים פריימריז פתוחים לרשימה, הבהירה גוטליב כי היא מתכוונת לתרגם את תמיכת המתפקדים לדרישה כוחנית בתוך התנועה. "אם אני אכן אקבל את אמון הציבור, אני אוכל לדרוש ולהתעקש על תפקיד שרת המשפטים", הכריזה חברת הכנסת.

"ראינו מה קורה מול חונטה משפטית"

גוטליב נימקה את החלטתה בצורך לבצע שינויים שורשיים ומיידיים במערכת אכיפת החוק והמשפט בישראל, תוך שהיא תוקפת בחריפות את התנהלות בכירי המערכת בדיונים השונים בכנסת.

"למה? כי ראיתם שבוע שעבר בוועדה, בוועדת הכנסת, ובמהלך שבועיים של דיונים בוועדת הכנסת – מה קורה כשיושבים, איך מתנהלים, מול חונטה משפטית מחדלת שחותרת תחתינו, רודפת אותנו", תקפה גוטליב בטון סוער, והוסיפה אמירה מעוררת מחלוקת: "איך מורידים את מיאר עאלי (היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה) על הברכיים".

"אני רוצה משילות ימנית"

בתגובה לשאלת המראיין על כך שישנם גורמים במערכת הפוליטית שאינם יודעים כיצד להתמודד עם המצב הקיים או מנהלים מדיניות שונה, סירבה חברת הכנסת להתייחס לכישלונות של אחרים והדגישה את הקו האישי והאידיאולוגי שלה.

"אני לא מדברת על מה שהוא לא יודע או כן יודע, אנחנו נמדדים בתמונות כשל או בתמונות ניצחון. אין לנו שום פריבילגיה אחרת", קבעה גוטליב נחרצות. "תמונות כשל מדברות בעד עצמן, תמונות ניצחון מדברות בעד עצמן. חבר'ה, זה לא כשל שלי או שלו – אני רוצה משילות ימנית, וזו תקרקע ותקרה רק אם מערכת המשפט תדע את מקומה".