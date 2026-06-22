דיווח: למרות הצהרת נתניהו – הוטלו מגבלות פתיחה באש על לוחמינו בלבנון

למרות הצהרותיהם הפומביות התקופות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, מגבלות מבצעיות חסרות תקדים הוטלו על כוחות צה"ל הפועלים בגזרה הצפונית – כך על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס" המסתמך על שני גורמים ישראליים, חופש הפעולה של המפקדים והלוחמים בשטח הוגבל באופן משמעותי.

ירי רק מול איום מיידי – או באישור הרמטכ"ל ההנחיות החדשות משנות באופן דרמטי את נהלי הפתיחה באש של הכוחות בלבנון. על פי הדיווח, לוחמי צה"ל רשאים כעת לבצע ירי אך ורק בתגובה לזיהוי של איום מיידי הנשקף לחייהם או לכוח בשטח. כל פעילות התקפית או ירי שאינם עונים להגדרה של הגנה עצמית מול איום ישיר, דורשים מעתה אישור ישיר ומפורש מרמטכ"ל צה"ל.

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נאסר פיצוץ מבנים ללא אישור קצינים בכירים

מעבר למגבלות הירי המחמירות, הדיווח חושף כי הוטלו כבלים משמעותיים גם על השמדת תשתיות האויב. על פי המקורות הישראליים, נאסר על לוחמי צה"ל לפוצץ בתים, מבנים או תשתיות טרור אחרות בתוך תחומי רצועת הביטחון בדרום לבנון, אלא אם כן התקבל לכך אישור מיוחד מראש מקצינים בכירים בשרשרת הפיקוד.