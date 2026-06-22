הטמפ' צונחות; זה היום בו החום יישבר: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יביא איתו תנודות קלות בטמפרטורות שינועו בין הקלה זמנית לבין עומסי חום רגילים ומעיקים לעונה.

מחר, יום שלישי (23.06), מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מי שייהנו מהקלה מסוימת הם בעיקר תושבי ההרים, שם יורגשו טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לתקופה זו של השנה.

ברביעי: מהפך והכבדת חום

המגמה הקרירה יחסית תשתנה במהירות ביום רביעי (24.06). השמיים יהיו בהירים לחלוטין, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בכל רחבי הארץ. בעקבות העלייה במידות החום, תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם ומעיק מהרגיל.

ביום חמישי (25.06) וביום שישי (26.06), עומס החום הכבד ייחלש במעט. מזג האוויר ייעשה מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום ישובו להיות רגילים וממוצעים לעונה.

לרוחצים בים ובמטיילים בסוף השבוע, ביום שבת (27.06) צפוי מזג אוויר ללא שינוי ניכר, וימשיכו למדוד טמפרטורות ומאפייני מזג אוויר הרגילים לחודש יוני.