מרשעת? התרומה של אריאנה גרנדה לעזה וההודעה נגד ישראל

בזמן שאריאנה גרנדה ממשיכה בפעילותה המוזיקלית ומופיעה מול קהל של אלפי מעריצים ברחבי העולם, מתברר כי קרן החירום שהקימה העבירה תרומה לארגון Save the Children UK, הפועל בין היתר גם ברצועת עזה.

הקרן, שהוקמה במסגרת פעילות הצדקה של הזמרת, מעניקה סיוע לארגונים שונים ברחבי העולם במטרה לתמוך באוכלוסיות הנמצאות במצבי משבר.

ילדים עזתים בשירות חמאס ( דו"צ )

התרומה שהגיעה גם לעזה

בהודעה שפרסם Save the Children UK, הודו בארגון לגרנדה על התרומה והסבירו כיצד ייעשה שימוש בכספים. "הכסף יועבר ישירות למשפחות בעזה כדי לעזור להן להתמודד עם המצב הקשה והאכזרי שנכפה עליהן", נכתב בהודעה.

עוד הוסיפו בארגון: "למרות שרק סיום הכיבוש יכול להגן על הילדים בעזה, אנחנו נמשיך לעמוד לצידם עד שהסיוע שלנו יסתיים. תודה לאריאנה גרנדה, התמיכה שלך מובילה לשינוי".

יותר מ-150 אלף "ילדים ומשפחות"

לפי נתוני הארגון, פעילות הסיוע שלו בעזה הגיעה ליותר מ-150 אלף ילדים ובני משפחותיהם, לצד חלוקת מזון, סיוע רפואי ותמיכה הומניטרית נוספת.

התרומה של גרנדה מצטרפת לשורת מענקים שמעבירה קרן החירום שלה לארגוני סיוע ברחבי העולם. ב-Save the Children UK מיהרו להודות לזמרת על התמיכה ואף הקדישו לה הודעת תודה מיוחדת, שכללה גם ביקורת על ישראל וקריאה ל"סיום הכיבוש".