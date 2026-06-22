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חדשות צבא ובטחון

דובר צה"ל: עדכון חשוב ליממה הקרובה

דובר צה"ל מפרסם הודעה חשובה לקראת היממה הקרובה: "אין חשש לאירוע בטחוני"

19:11
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אפי דפרין
אפי דפרין | צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מעדכן כי מחר (שלישי) בשעות הבוקר יתקיים תרגיל צבאי נרחב במרחב מפרץ אילת. התרגיל, המהווה חלק מתוכנית האימונים השנתית של כוחות הביטחון, נועד לשמירה על כשירות הכוחות בגזרה הדרומית.

במסגרת הפעילות המבצעית המתוכננת, תורגש לאורך שעות הבוקר והצהריים תנועה ערה ומשמעותית מאוד של כוחות ביטחון, רכבי צבא וכלי שיט מגוונים של זרוע הים ברחבי המפרץ ובחופים הסמוכים.

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במערכת הביטחון מבקשים להרגיע את הציבור ומדגישים כי מדובר באימון שגרתי בלבד וכי אין כל חשש לאירוע ביטחוני. כמו כן, נמסר כי במידה ויתפתח אירוע אמת, הודעות והנחיות מסודרות יופצו לתושבים באופן מיידי על ידי כוחות הביטחון המוסמכים ופיקוד העורף.

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