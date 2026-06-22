אביה שרמן: "ראיתי חברים נהרגים לידי; החיים קצרים מדי"

אביה שרמן, ששירת כ-650 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה, הגיע לפודקאסט "סרוגים" וסיפק הצצה מטלטלת למחיר האישי, לתובנות מעזה ולשליחות התרבותית שלו. שרמן, שראה את חבריו נהרגים ואת המ"פ שלו נפצע קשה, משתף כי דווקא מתוך התופת התחדד אצלו הרצון להוציא אלבום בכורה: "אנשים מקבלים תובנות משמעותיות על החיים כשהם מבינים שהם קצרים. שאלתי את עצמי מה התפקיד שלי בעולם. כשאני מסתובב בעזה, הרגשתי שהבתים שם מזכירים לנו על מה אנחנו נלחמים – יש פה עניין תרבותי, והתרבות היא מה שמנצח".

הזמר אביה שרמן בראיון מיוחד ל"סרוגים" - אולפן סרוגים הזמר אביה שרמן בראיון מיוחד ל"סרוגים" | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 45:11

אחד הרגעים המצמררים בראיון היה כששרמן סיפר על הדיסוננס הבלתי אפשרי שחווה כזמר: "היה לי לילה שהופעתי בחתונה עם הלהקה, ו-4 שעות לפני כן הייתי בקבורה של חייל שלי, אורי דנינו ז"ל, שנחטף ונרצח. הוא הצליח לברוח מרעים, אבל חזר להציל חברים כי חינכנו אותו שלא משאירים אף אחד מאחור. זה בן אדם שאני מספר עליו לילדים שלי". את השיר השני שלו, "הנה אני", המאופיין בקצב פאנקי ושמח, הקדיש לזכר חברו אלחנן קליין ז"ל שנרצח בדרך חזרה מהמילואים: "דרך הריפוי שלי היא להעניק אנרגיה ושמחה".

קצבי ופאנקי בסגנון ברונו מארס - מתוך הקליפ "הנה אני" קצבי ופאנקי בסגנון ברונו מארס | צילום: מתוך הקליפ "הנה אני" 10 10 0:00 / 0:27

כשנשאל על האפשרות לפרוץ לתודעה דרך תוכניות ריאליטי, השיב שרמן בשלילה זמנית: "ריאליטי זה דרך קצרה שהיא ארוכה. אני בהתלבטות אם זה מקום שמתאים למסר הערכי שאני רוצה להעביר". לסיקור המצב החברתי והגיוס הוא אופטימי להפליא, ומצהיר כמפקד של חיילים חרדים: "לכולנו ברור שהחרדים ישתלבו בשוק העבודה ויתגייסו לצבא, זה כבר קורה ותהליך האיזון בדרך. ההפגנות? הן סתם".

רוצה להוציא יצירות שיעבירו את המסר הנכון - מתוך הקליפ "ציון" רוצה להוציא יצירות שיעבירו את המסר הנכון | צילום: מתוך הקליפ "ציון" 10 10 0:00 / 0:30

שרמן בדרך לאלבום הבכורה שלו, ובעקבות כך גם יצא בפרויקט הד-סטארט, שבינתיים נראה כי הוא מצליח לסחוף לא מעט אוהדים ומעריצים. החלום הגדול שלו הוא לכבוש את קיסריה אבל גם להפוך לאדם משפיע בתרבות הישראלית. בנוגע לקיסריה, אין ספק שזה עוד יקרה - אבל בנוע להשפעה התרבותית, את זה הוא כבר הצליח לעשות ובגדול.