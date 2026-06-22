בהצלחה: הג'וב החדש של אטילה שומפלבי

העיתונאי ואיש התקשורת אטילה שומפלבי מצטרף באופן רשמי לנבחרת של ערוץ 10 (ערוץ הכלכלה של ישראל). במסגרת תפקידו החדש, שומפלבי יוביל וינחה את תוכנית הדגל החדשה של הערוץ, שתיקרא "נדל"ן 10" ותתמקד בענף הדיור והתשתיות בארץ.
שומפלבי, המשמש כיום כיועץ תקשורת ובעל חברת הייעוץ AS Consulting, מוכר לציבור הרחב בעיקר מתפקידו ארוך השנים ככתב וכפרשן הפוליטי הבכיר של אתר החדשות ynet ומנחה האולפן שלו. בעבר הוא החזיק גם בניסיון הגשה טלוויזיוני כאשר הוביל את תוכנית האקטואליה "המשחק המרכזי" בערוץ הכנסת.
הערוץ הכלכלי של מירילשוילי מתרחב
הצטרפותו של שומפלבי מהווה חיזוק משמעותי לערוץ 10, המוכר כערוץ הכלכלה של ישראל, אשר החל את פעילותו בראשית שנת 2025. הערוץ מתמקד לאורך כל שעות היום בנושאי הפיננסים, שוק ההון, השקעות, נדל"ן וניתוחי שווקים בארץ ובעולם.
הערוץ נמצא בבעלותה של חברת "ערוץ כלכלי ישראלי", המצטרפת לקבוצת המדיה שבשליטת איש העסקים והמיליארדר יצחק מירילשוילי. בהתאם למודל המקובל בעולם בערוצי נישה פיננסיים, ערוץ הכלכלה פועל ומשדר באופן ממוקד בימי המסחר הרשמיים בישראל, וכעת הוא מציב קו רצועות חדש שבו תשתלב תוכניתו של שומפלבי.
תגובות
עוד אפס מאופס אפס כלומניק ברברן כל חייו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!