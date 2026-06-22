בהצלחה: הג'וב החדש של אטילה שומפלבי

העיתונאי ואיש התקשורת אטילה שומפלבי מצטרף באופן רשמי לנבחרת של ערוץ 10 (ערוץ הכלכלה של ישראל). במסגרת תפקידו החדש, שומפלבי יוביל וינחה את תוכנית הדגל החדשה של הערוץ, שתיקרא "נדל"ן 10" ותתמקד בענף הדיור והתשתיות בארץ.

שומפלבי, המשמש כיום כיועץ תקשורת ובעל חברת הייעוץ AS Consulting, מוכר לציבור הרחב בעיקר מתפקידו ארוך השנים ככתב וכפרשן הפוליטי הבכיר של אתר החדשות ynet ומנחה האולפן שלו. בעבר הוא החזיק גם בניסיון הגשה טלוויזיוני כאשר הוביל את תוכנית האקטואליה "המשחק המרכזי" בערוץ הכנסת.

עוד באותו נושא הפרשן הפוליטי מודאג מהסקרים: "הוא ממשיך להתחזק" חדשות סרוגים