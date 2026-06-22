הח"כית לשעבר חוזרת לפוליטיקה ומצטרפת ליאיר גולן

הקרב על הרשימה במפלגת השמאל המאוחדת עולה שלב: חברת הכנסת לשעבר אמילי מואטי הודיעה היום (שני) באופן רשמי כי תתמודד בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים" בהנהגת יאיר גולן, במטרה להשתלב מחדש בנבחרת של המחנה לכנסת. מואטי כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, מילאה את תפקיד סגנית יו"ר הכנסת, והייתה חברה קבועה בוועדת החוץ והביטחון של המשכן.

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מצטרפת למוסי רז: נציגי העבודה ומרצ ראש בראש

הודעתה של מואטי מגיעה פחות מיממה לאחר הכרזה משמעותית נוספת בגזרת "הדמוקרטים": רק אתמול (ראשון) הודיע חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, מבכיריה המוכרים של מפלגת מרצ, כי גם הוא חוזר למגרש הפוליטי ויתמודד בפריימריז הקרובים על מקום ברשימה המשותפת.