מכה לסמוטריץ׳: היועמ״שית צפויה לפסול את מינויו של מנכ״ל רמ״י

היועצת המשפטית לממשלה תמליץ לבג"ץ לפסול את ההחלטה למנות את יהודה אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראלנפתח בכרטיסייה חדשה, כך דווח כעת (שני) בכלכליסט.

על פי הדיווח, ההודעה על כך נמסרה היום לשרים הממנים: בצלאל סמוטריץ, חיים כץ, וראש הממשלה בנימין נתניהו.

ההכרעה בעניין ההתקבלה פה אחד במערך הייעוץ המשפטי בעקבות החשיפה כי חברה בוועדת האיתור, פרופ' עידית סולברג שגם המליצה על מינוי של אליהו, מכהנת כיושבת ראש חברת "סולברג ייעוץ" של בעלה שינפתח בכרטיסייה חדשה.

הבעיה היא שסולברג ייעוץ עובדת עם משרדי הממשלה, ובין היתר בשנת 2025 סיפקה שירותים למשרד השיכון בתמורה לכ־10 מיליון שקל. רשות מקרקעי ישראל כפופה לשר השיכון, כך שלכאורה, סולברג הייתה מעורבת במינוי של אדם שיכול להשפיע על הכנסות החברה שלה ושל בעלה.