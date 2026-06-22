שחקן מכבי חיפה הודה: אני החשוד בפרשת ההימורים

רמת הענק שנחשפה בשבוע שעבר בכדורגל הישראלי מגיעה לנקודת רתיחה, כאשר היום (שני) נחשף רשמית שמו של השחקן שעומד במרכז הפרשה הפלילית שמסעירה את הענף. עומרי דהן, שחקנה של מכבי חיפה אשר שיחק בעונה החולפת כמושאל במדי הפועל רעננה, החליט לשבור שתיקה והודה בחשבון האינסטגרם שלו כי הוא הכדורגלן שנעצר על ידי משטרת ישראל במסגרת חקירת הכנופייה ממגדל העמק.

בסטורי מפורט וישיר שפירסם, ביקש דהן להציג את גרסתו ולדחות בתוקף את החשדות החמורים נגדו: "שלום לכולם, כפי שרובכם יודעים, נעצרתי בימים האחרונים. חשוב לי לפנות אליכם באופן ישיר ולהבהיר מספר דברים. בראש ובראשונה, אני מצר על כך ששמי נקשר לחשדות המיוחסים לי. הכדורגל הוא מרכז חיי, ואני מודע לאחריות הרבה שמגיעה עם העיסוק בענף הזה". החלוץ ביקש להסיר מעצמו כל קשר להאשמות החמורות ביותר הנוגעות לטוהר המידות בספורט: "אני מבקש להבהיר באופן חד־משמעי כי אין לי כל קשר לטענות בדבר הטיית משחקים, מכירת משחקים. הדברים המיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך השנים. מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי, ותמיד פעלתי במסירות, במחויבות ובכבוד למקצוע ולמסגרת שבה הייתי חלק".

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דהן הוסיף פנייה ישירה לקהל חובבי הספורט בישראל והביע חרטה על הטלטלה שעובר הענף: "אני מבקש להתנצל בפני אוהדי הכדורגל, כל אוהבי הספורט, וכל אנשי המקצוע בענף, על עוגמת הנפש שנגרמה להם מהפרסומים ומהקשר שנוצר סביבי. אני מבין את עוצמת הדברים ואת התחושות שהם מעוררים, גם אם איני מקבל את המיוחס לי. אני מכבד את ההליך המשפטי ומשתף פעולה באופן מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים, מתוך אמון כי האמת תתברר במלואה. אני מבקש מהציבור ומהתקשורת להימנע מהסקת מסקנות מוקדמות ולתת להליך להתנהל באופן הוגן ומסודר".

בצעד יוצא דופן, בחר השחקן לשתף גם ברקע האישי והמורכב עמו הוא ומשפחתו מתמודדים, תוך שהוא מבהיר כי אין קשר בין קשיי העבר לבין החקירה הנוכחית: "חשוב לי לשקף כי בחיי האישיים עברתי תקופות לא פשוטות, גם מבחינה כלכלית ומשפחתית, והמשפחה שלי נלחמה לאורך השנים כדי להתמודד עם מציאות מורכבת. לצד זה, כמו כל אדם, עברתי גם אתגרים אישיים ולמידה בדרך החיים. חשוב לי להדגיש שהפן האישי של חיי נשאר נפרד לחלוטין מהמקצוע ומהדברים אשר מיוחסים לי".

את דבריו חתם החלוץ במסר אופטימי לגבי עתידו המקצועי: "יש בי אמונה גדולה שהכול יתברר בקרוב, ואני מייחל לחזור לשחק ולעשות את מה שאני הכי אוהב. אני מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזו. האמת תמיד יוצאת לאור, ואני מאמין שכך יהיה גם במקרה שלי ולכן אני בוחר להמשיך להאמין באמת ובדרך שלי".