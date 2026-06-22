יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, משרטט את קווי היסוד של הקואליציה הבאה מבחינתו ומצהיר בצורה פומבית כי מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס תהיה חלק בלתי נפרד מהממשלה שבכוונתו להקים.

בראיון שהעניק לגדי נס ברדיו צפון 104.5FM, התייחס גולן לחיבורים הפוליטיים של מחנה המרכז-שמאל לקראת הבחירות הקרובות ושיבח את התנהלותו של עבאס בממשלת השינוי לשעבר. "נקים ממשלה עם מנסור עבאס", הכריז גולן. "ליברמן עבד איתם, בנט עבד איתם בממשלה הקודמת – זה יעבוד מצוין, וגם גדי איזנקוט יעבוד איתם. רע"מ ומנסור עבאס עדיפים על הציונות הדתית וסמוטריץ'".

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"הוכח בעבר שמנסור עבאס שותף ראוי"

לדברי גולן, השותפות עם רע"מ אינה בגדר פשרה בדיעבד, אלא פתרון פוליטי מוכח ויציב. "אם צריך את מנסור עבאס בקואליציה יהיה את מנסור עבאס בקואליציה", הסביר. "כל השותפים האפשריים של הממשלה יודעים שהוא היה שותף ראוי, הם יודעים שהיה אפשר לעבוד איתו. גם אני הייתי בממשלה הזאת, היה אפשר לעבוד איתו בקלות, זה הפתרון".

בהמשך דבריו, הציב יו"ר הדמוקרטים וטו מוחלט על ישיבה משותפת עם מי מהמפלגות המרכיבות את הקואליציה הנוכחית, תוך שהוא מטיל עליהן את האחריות הישירה למצב המדינה.

"מה שבאמת חשוב שאף לא אחת מהמפלגות שאחראיות על המחדל של השבעה באוקטובר, שאחראיות על המלחמה ללא קץ, שאחראיות על הסבל וההידרדרות במעמדה של מדינת ישראל – אף אחת מהן לא צריכה להיות בממשלה הבאה. אף לא אחת ממפלגות של הקואליציה הנוכחית צריכה להיות בקואליציה הבאה; לא המשתמטים, לא המושחתים ולא הלאומנים הקיצוניים".

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מתקפה על סמוטריץ': "מפלגה קיצונית עם תפיסה אלימה"

גולן בחר לחדד את הביקורת שלו כלפי שותפיו של נתניהו מימין, וטען כי מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' אינה מייצגת נאמנה את הציבור של שמו היא נקראת.

"מפלגת הציונות הדתית לא מייצגת את הציבור הציוני דתי בישראל", קבע יו"ר הדמוקרטים. "זו מפלגה קיצונית עם תפיסת עולם אלימה, תפיסת עולם משיחית וקנאית. זה ממש לא מאפיין את הציבור הציוני דתי במדינת ישראל, ולכן צריך לבחור קואליציה של מפלגות ציוניות, גם עם תמיכה של מנסור עבאס, כדי לתקן את מה שהממשלה הזאת הרסה".