אלמוג בוקר מתפוצץ: "פשוט בושה"

במקביל להכרזה של ארצות הברית על הפסקת אש, הונחו יישובי קו העימות על פירוקן המיידי של כיתות הכוננות שהגנו על האזור מתחילת הלחימה.

מי שיצא במתקפה חריפה נגד מקבלי ההחלטות הוא עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, שכינה את הצעד "בושה" והביע דאגה עמוקה מהפקרת התושבים "מעכשיו לעכשיו". על פי הדיווח, חברי כיתות הכוננות, ששימשו כקו ההגנה הראשון של היישובים, ישוחררו ממשימתם הרשמית כבר בסוף השבוע הקרוב.

בוקר תוקף: "לתושבים מגיע קצת יותר מזה"

בוקר תהה על העיתוי המהיר של הצעד, שנעשה מבלי לבחון תחילה את יציבותה של הפסקת האש בשטח. "פשוט בושה: ארצות הברית מכריזה על הפסקת אש, ואצלנו מיד מפרקים את כיתת הכוננות ביישובי קו העימות. מעכשיו לעכשיו. בסוף השבוע הם ישוחררו ממשימת ההגנה על היישובים", כתב בוקר חסר אונים. "אי אפשר לחכות כמה שבועות? לראות לאן זה הולך?".

בהמשך דבריו, הדגיש העיתונאי את הפער המדאיג בין החלטת הדרג המדיני והצבאי לבין האזהרות שנשמעו רק לאחרונה מתוך החדרים הסגורים של צה"ל, בנוגע להשלכות של נסיגת הכוחות מהגבול.

"רק אתמול אמר הרמטכ"ל בדיונים: 'אם נצא מהקו הצהוב, איום הפשיטה יחזור'", הזכיר בוקר את דבריו של ראש המטה הכללי, וחתם בקביעה נחרצת לגבי היחס הראוי לתושבים שפונו מבתיהם או נמצאים תחת אש: "לתושבים מגיע קצת יותר מזה".