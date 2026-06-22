הפריימריז בליכוד: נתניהו רושם ניצחון גדול

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לוותר על התוכנית השנויה במחלוקת לביטול הפריימריז בליכוד והחלפתם בוועדה מסדרת, כך פורסם לראשונה היום (שני) בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב'.

על פי הדיווח, נתניהו בחר לרדת מהעץ מתוך הבנה כי המהלך מעורר התנגדות עזה בתוך התנועה. כעת, הוא יוצא מנקודת הנחה שהוויתור על הוועדה המסדרת יאפשר לו לדרוש ולקבל כמות חסרת תקדים של בין 8 ל-10 שריונים אישיים ברשימה לכנסת. עם זאת, חבר מפלגתו ויו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, המוביל את הקו הלעומתי נגד המהלך, עדיין לא הסכים להעניק לו את מספר השריונים המבוקש. ביטן: "נתניהו לא הביא שמות שהרימו את הרשימה" מוקדם יותר היום, פתח ח"כ ביטן חזית פומבית בנושא והיה הראשון לאשר את דבר קיומם של המגעים לביטול ההליך הדמוקרטי בתנועה. בריאיון לתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן חדשות ברשת ב', תקף ביטן את היוזמה בחריפות: "זה סותר את העיקרון הדמוקרטי בליכוד. אני יודע שנתניהו אמר לאנשים שהוא רוצה ועדה מסדרת, זה שינוי מאוד משמעותי בליכוד".

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ביטן לא חסך ביקורת גם מיכולת בחירת האנשים של יו"ר התנועה לאורך השנים האחרונות. "בינתיים הוא לא הצליח בשריונים שלו לאורך השנים. הוא לא הביא שמות שהרימו את הרשימה למעלה", עקץ חבר הכנסת, וחשף כי נעשו ניסיונות לרכך את התנגדותו: "שלחו לי מסרים שיכניסו אותי בוועדה המסדרת, אבל אני חושב שהמרכז לא יאשר את הבקשה של נתניהו".

"כל המפלגות שאינן דמוקרטיות נעלמות תוך 8 שנים"

יו"ר ועדת הכלכלה קרא לכל שרי וחברי הכנסת של התנועה להתייצב נגד המהלכים הללו, שלדבריו מאיימים על עצם קיומה של המפלגה בטווח הארוך.

"אני חושב שכל המפלגה צריכה להיות נגד זה", הצהיר ביטן בנחרצות. "כל הבסיס של הליכוד זה בסיס דמוקרטי. ההתנהגות של הח"כים והשרים והמתפקדים וחברי המרכז זה כמשפחה אחת. אין סיבה לשנות את זה כי זה נותן את החיות לליכוד. צריך דמוקרטיה גם בבחירה של האנשים שנבחרים באופן דמוקרטי לנהל את המדינה".

את דבריו חתם ביטן באזהרה היסטורית לעתיד הליכוד, תוך שהוא שולח רמז עבה למפלגות האחרות במערכת הפוליטית: "כל המפלגות שהן לא דמוקרטיות, למעט זו של אביגדור ליברמן, אתה רואה שתוך 8 שנים הן נעלמות".