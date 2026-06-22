חברת הקואליציה מודה: היו פגמים בהצבעה למבקר המדינה

סערת הבחירות לתפקיד מבקר המדינה מסרבת לשכוך, ומקבלת כעת משנה תוקף מתוך שורות הקואליציה. סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, התייחסה היום (שני) לטענות הקשות בדבר פגמים שנפלו בהליך ההצבעה החשאי, ואישרה לראשונה בקולה כי קיים בסיס מוצק לחשדות שהועלו בימים האחרונים.

בריאיון שהעניקה למתי טוכפלד בגלי ישראל, שיתפה השכל בתחושות ובמידע המגיע מתוך חדרים הסגורים של משכן הכנסת. "כאחת שהייתה בכנסת, שוחחה עם המעורבים ויודעת בדיוק מה קרה, אני יכולה לומר שהיו פגמים, ויש בסיס לטענות הללו", הצהירה סגנית השר באופן שאינו משתמע לשני פנים.

השכל ביקשה להדגיש כי עמדתה אינה מבוססת על שמועות, אלא על עדות ראייה ועל שיחות ישירות שקיימה עם הגורמים הרלוונטיים ביותר לפרשה במערכת הפוליטית. "אני אומרת את זה כמי שנכחה במליאה", הבהירה, כשהיא מתארת את האווירה המתוחה ואת סימני השאלה שהתעוררו כבר במהלך ספירת הקולות בקלפי.

לצד האישור הדרמטי לקיומם של הליקויים, סגנית שר החוץ ביקשה לגלות אחריות ממלכתית בנוגע לצעדים הבאים, והביעה הסתייגות מסוימת מפני השלכות הרוחב של מהלך חסר תקדים. "צריך להיזהר מאוד לפני שמחליטים על הצבעות חוזרות", סייגה השכל, אך מיהרה לחתום את דבריה בקביעה נחרצת: "מהשיח הפנימי ומהדברים שנחשפתי אליהם – יש דברים בגו".