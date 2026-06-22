בעקבות אזהרת השב"כ: ראש העיר אילת בהודעה לתושבים

בעקבות הסערה הציבורית והביטחונית שעוררו הפרסומים על אודות אזהרתו של ראש שירות הביטחון הכללי בנוגע לעיר אילת, מוציאים היום (שני) השב"כ ועיריית אילת הודעת הרגעה משותפת ומבהירים את הרקע לדברים.
מדוברות עיריית אילת נמסר בשם שירות הביטחון הכללי, כי לפני מספר חודשים, במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים בגזרות השונות, קיים ראש השב"כ סיור עבודה באילת. חלקו של הסיור התקיים בשיתוף פעולה עם צה"ל ובחן היערכויות מבצעיות שונות בשטח. בשב״כ מדגישים ומבהירים בצורה חד-משמעית, כי אין בידיהם מידע או התרעה קונקרטית לגבי איום על העיר, אלא מדובר בחלק מתכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים הרוחביים בכל גזרות העבודה של השירות.
ראש העיר: "מאז ה-7 באוקטובר הופקו לקחים כואבים"
ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, בירך על הבהרת השב״כ אשר מעמידה את הדברים על דיוקם. ״כפי שהבהיר השב״כ אין כל מידע קונקרטי על איום חדש או מיידי על העיר אילת", אמר לנקרי. "יחד עם זאת, העיר וכל כוחות הביטחון המגנים עליה ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. אני מאמין ובטוח שמאז ה-7 באוקטובר הופקו לקחים כואבים וחשובים, כדי שהאסון הנורא ביותר בתולדותיה לא יחזור על עצמו באף מקום במדינת ישראל״.
לנקרי הוסיף ופירט על ההיערכות בשטח מאז פרוץ המלחמה: ״אני מקיים דיונים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון ואף מתריע לגבי הסכנות מהגבול המזרחי, ויחד עם זאת יכול לומר כי אילת מוגנת היטב, ערוכה ודרוכה בזכות מעטפת ביטחונית רחבה עם מענים ביטחוניים שתוגברו בזמן המלחמה בגזרה, לרבות לאורך הגבול המזרחי".
"חוסן לאומי נבנה מראש, ולא בדיעבד"
ראש העיר ניצל את ההזדמנות כדי לקרוא לממשלה להמשיך ולחזק את העיר הדרומית לא רק בהיבט הצבאי. "אסור לנו להסתפק במענה ביטחוני בלבד", הדגיש לנקרי. "אחד הלקחים המרכזיים של ה-7 באוקטובר הוא שחוסן לאומי נבנה מראש, ולא בדיעבד. אילת היא שערה הדרומי של מדינת ישראל, עיר בעלת חשיבות אסטרטגית מובהקת הממוקמת במשולש גבולות ובמרחק רב ממרכז הארץ. לכן, מדינת ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בחיזוק העיר בכל התחומים: בביטחון, בשירותי הרפואה, בתשתיות חירום ובשירותים ציבוריים, כי אילת חזקה, בטוחה ומשגשגת היא אינטרס לאומי מהמעלה הראשונה".
בסיום דבריו ביקש ראש העיר לשגר מסר מרגיע למאות אלפי הנופשים המתכננים לפקוד את עיר הנופש בתקופה הקרובה: ״אנו נמצאים כעת בעיצומה של עונת הקיץ ובפתחה של תקופת החופש הגדול. אנחנו ערוכים ומוכנים לקבל את עשרות אלפי המבקרים והתיירים שיגיעו אלינו כבר בימים הקרובים, ופועלים בשגרה מלאה, בביטחון ובאחריות. נמשיך כמובן לעמוד בקשר רציף עם גורמי הביטחון ולפעול בכל דרך כדי לשמור על ביטחונם של תושבי אילת ואורחיה״.
תגובות
גרתי באילת שנתיים ואני ממש כואב לשמוע שהתושבים המדהימים שם צריכים לחיות בפחד קיומי מטורף כזה. אנחנו האזרחים הפשוטים נאלצים להתמודד עם החרדות האלה לבד בזמן שהמנהיגים מפקירים את הביטחון בשביל פוליטיקה.
הבן שלי נלחם כרגע בגבעתי וכבר שבועות ארוכים שאני לא ישנה מרוב פחד ודאגה לשלומו בחזית המדממת. זה פשוט מרסק אותי לראות איך הממשלה הזו שולחת את הילדים שלנו לסכן את חייהם, בזמן שהיא עסוקה בחוקי השתמטות מופקרים.