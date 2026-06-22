סגירת מעגל: חוסל מחבל נוח'בה שהחזיק בעומר שם טוב בשבי החמאס

בפעילות משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ), חוסל בסוף השבוע האחרון (שבת) בצפון רצועת עזה סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הודעת מערכת הביטחון, אבו חסנה היה מעורב באופן ישיר בפשעים נגד אזרחי ישראל, החל מיומה הראשון של המלחמה.

מנתוני המודיעין עולה כי אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל במהלך מתקפת הטרור האכזרית וטבח השבעה באוקטובר. בהמשך, לקח חלק פעיל ומרכזי בהחזקתו בשבי של האזרח הישראלי עומר שם טוב, שנחטף לעזה. לאורך חודשי הלחימה המשיך המחבל בפעילות טרור אינטנסיבית, ועסק בין היתר בהטמנת מטעני חבלה נגד כוחותינו. בתקופה האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור מורכבים במטרה לפגוע בלוחמי צה"ל הפועלים בגזרה.