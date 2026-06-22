בשורה לצפון: תשעה יישובים נוספים הוכרו רשמית כיישובי קו עימות

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, עדכן היום את ראשי הרשויות בצפון כי תשעה יישובים נוספים הוכרו באופן רשמי כיישובי קו עימות. ההחלטה התקבלה בהתאם להחלטת ממשלה, והיא מצרפת את היישובים הללו לרשימה הרשמית המקנה זכאות מלאה למענים, תקציבים והטבות ייעודיות מטעם המדינה המוענקים לאזורי הלחימה והחזית.

רשימת היישובים החדשים שזכו להכרה כוללת את שדה אליעזר, כסרא-סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה (כפר חושן), בית ג’אן וחולתה. הצטרפותם לרשימה נועדה לתת מענה משפטי, ביטחוני וכלכלי לתושבים ולעסקים באזורים אלו, אשר מתמודדים עם השלכות הלחימה הממושכת בגזרה הצפונית.

שר הביטחון הדגיש בדבריו לראשי הרשויות כי מדובר בהחלטה חשובה וצודקת שמעניקה לתושבים את ההכרה הראויה ואת הזכויות הנלוות למעמדם החדש. כ"ץ שיבח את עמידתם האיתנה של תושבי הצפון העומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת, וציין כי חוסנם הוא שנותן ללוחמים את הכוח להמשיך במשימת ההגנה. הוא סיכם כי הלקח מהשנים האחרונות מוכיח שהתיישבות חזקה היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה, והתחייב כי בהובלת ראש הממשלה נתניהו תמשיך הממשלה לפעול למען תושבי הצפון ולוודא שיקבלו את מלוא התמיכה המגיעה להם.