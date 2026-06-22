בשורה ענקית: מענק של אלפי שקלים ישר לחשבון

אחרי שנתיים מורכבות שבהן המשק כולו חווה הצטמצמות בעקבות הלחימה, חתמו ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכם חדש שיקפיץ באופן משמעותי את דמי ההבראה של מיליוני שכירים בארץ. עבור האזרח הקטן, המשמעות של המהלך היא תוספת של מאות שקלים בשנה שייכנסו ישירות לתלוש המשכורת, כמענק שנועד להקל במעט על יוקר המחיה המשתולל.

בשנתיים האחרונות תעריפי ההבראה הוקפאו ואף קוצץ יום הבראה אחד לטובת תקציב המדינה בצל המלחמה. כעת, כשהמדד עלה והכול התייקר, התוספת הזו מחזירה חלק מכוח הקנייה לידיים של העובדים ומספקת אוויר לנשימה למיליוני משקי בית. ההערכות מדברות על בין שניים לשלושה מיליון ישראלים שייהנו מהתוספת הזו. ההסכם כבר חתום וסגור בין ראשי המערכת הכלכלית, ארנון בר-דוד ודובי אמיתי, אך כדי שהשינוי יחול בפועל על כל שכיר במשק הפרטי, נדרשת חתימה אחרונה של שר העבודה על "צו הרחבה". מדובר בהליך פרוצדורלי בלבד שמטרתו להחיל את התנאים החדשים על כל המעסיקים בישראל. ברגע שהצו ייחתם, המעסיקים לא יוכלו לשלם לפי התעריף הישן.

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המדריך המלא: כל מה שצריך לדעת על דמי ההבראה החדשים

ההסכם הדרמטי מביא איתו לא מעט שאלות. כדי לעשות סדר בבלגן ולדעת בדיוק כמה מגיע לכם, ריכזנו עבורכם את כל הפרטים העדכניים בשפה פשוטה ובגובה העיניים.

מי בכלל זכאי לקבל דמי הבראה?

תנאי הסף הבסיסי ביותר לקבלת המענק הוא השלמת שנת עבודה מלאה אחת (12 חודשים) אצל המעסיק הנוכחי שלכם. ברגע שסגרתם שנה, אתם זכאים לקבל את התשלום באופן רטרואקטיבי גם עבור החודשים הראשונים שלכם בעבודה. הזכאות הזו תקפה לחלוטין גם לעובדים במשרה חלקית או לעובדים שעתיים, כאשר במקרים אלו התשלום יחושב באופן יחסי לפי היקף המשרה או ממוצע השעות השנתי.

התעריפים החדשים: כמה שווה יום הבראה?

החל מחתימת ההסכם, שווי ימי ההבראה קופץ בצורה משמעותית וזהו השינוי המרכזי שכולנו נרגיש בכיס:

במגזר הפרטי: התעריף היומי מזנק מ-418 שקלים ל-451.5 שקלים (בכפוף לחתימת צו ההרחבה).במגזר הציבורי: התעריף היומי מעודכן ל-511.6 שקלים (לעומת 471.4 שקלים בשנים הקודמות).

כמה ימי הבראה מגיעים לכם?

מספר הימים להם אתם זכאים נקבע אך ורק על פי הוותק שצברתם במקום העבודה. עבור עובדים במגזר הפרטי, החלוקה נקבעת כך:

שנה ראשונה: 5 ימים.שנה שנייה ושלישית: 6 ימים.שנים 4 עד 10: 7 ימים.שנים 11 עד 15: 8 ימים.שנים 16 עד 19: 9 ימים.מהשנה ה-20 ואילך: 10 ימים.

מתי ואיך הכסף מועבר אליכם?

ברוב המוחלט של מקומות העבודה בישראל נהוג לשלם את דמי ההבראה בפעימה אחת שנתית, בדרך כלל באחד מחודשי הקיץ (בין יוני לספטמבר), כתוספת ישירה לתלוש המשכורת.

עם זאת, החוק מאפשר למעסיקים ולעובדים להסכים על שתי דרכים חלופיות: חלוקה של הסכום השנתי ל-12 תשלומים חודשיים שווים (בתנאי שהדבר מופיע בשורה נפרדת בתלוש ולא כחלק משכר המינימום), או לחלופין – מימון נופש מלא על חשבון המעסיק, בהסכמת העובד מראש ובשווי שאינו פוחת מסך דמי ההבראה המגיעים לו.