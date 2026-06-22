ארה"ב תקל בסנקציות הנפט: זאת ההתחייבות של איראן בתמורה

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, בישר הערב (שני) על התפתחות מדינית דרמטית ופריצת דרך משמעותית בשיחות המתנהלות בשווייץ בין המעצמות לבין איראן.

בציוץ רשמי שפרסם בחשבון ה-X שלו, הצהיר שר האוצר בסנט: "תחת הנשיא דונלד טראמפ וסגן הנשיא, אנו ממשיכים להפוך את העולם לבטוח ומשגשג יותר".

התחייבות איראנית כפולה: גרעין וחופש שיט

לפי הדיווח של שר האוצר, במסגרת השיחות הפרודוקטיביות שמתקיימות בשווייץ, איראן סיפקה שתי התחייבויות מרכזיות ורגישות:

חופש שיט במצר הורמוז: איראן התחייבה לאפשר מעבר חופשי ופתוח של כלי שיט במצר האסטרטגי, שמהווה עורק תחבורה קריטי לכלכלת העולם וליצוא הנפט העולמי. פיקוח על תוכנית הגרעין: טהרן הסכימה לאפשר למפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) להיכנס לתחומי המדינה כדי לחדש או להרחיב את הפיקוח על מתקניה.

התמורה האמריקנית: חבל חמצן זמני לנפט האיראני

בתמורה לצעדים הללו, ועל מנת לאפשר את המשך המשא ומתן, הודיע בסנט כי משרד האוצר האמריקני כבר פעל ליישום חלקה של ארה"ב במסגרת ההבנות הנוכחית.

משרד האוצר הנפיק רישיון כללי זמני למשך 60 יום, אשר מאשר באופן רשמי את ההפקה, האספקה והמכירה של נפט איראני בשווקים הבינלאומיים. מדובר בהקלה ממוקדת וקצובה בזמן בסנקציות החונקות שהוטלו על תעשיית האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית, שמטרתה לבחון האם איראן אכן תעמוד במחויבויותיה על רקע המשך המגעים.