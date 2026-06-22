נתניהו: "ללוחמים בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא, נישאר ככל שיידרש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שני) הצהרה תקיפה המבהירה את מדיניות הביטחון והמשך הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל בגזרה הצפונית. בדבריו, ביקש נתניהו להזים שמועות על מגבלות אפשריות המוטלות על הכוחות הפועלים בשטח].

"ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה״ל היא ברורה והיא לא השתנתה", הדגיש ראש הממשלה בפתח דבריו, "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון"]. נתניהו ביקש לחדד את מרחב התמרון המבצעי שניתן למפקדים בשטח והוסיף באופן חד-משמעי: "אין לצה״ל שום הגבלה בעניין זה"].

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"העם כולו עומד מאחורי הלוחמים"

בהמשך דבריו, ביקש ראש הממשלה לשלוח מסר של חיזוק ותמיכה לכוחות הלוחמים הנמצאים בחזית הלחימה מול ארגון הטרור חיזבאללה: "אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם".

נוכחות קבועה ברצועת הביטחון

מעבר לחופש הפעולה הטקטי, נתניהו התייחס גם לאסטרטגיה ארוכת הטווח של ישראל בגבול הצפון ולעתיד הנוכחות הצבאית מעבר לקו הכחול. בדבריו הבהיר כי ישראל לא תמהר לסגת מהשטחים שתפסה, ותשמור על רצועת הביטחון ככל שיידרש לצרכים המבצעיים].

הצהרת ראש הממשלה - צילום: לשכת ראש הממשלה הצהרת ראש הממשלה | צילום: צילום: לשכת ראש הממשלה 10 10 0:00 / 0:31

"אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה", סיכם נתניהו]. הצהרה זו מגיעה על רקע הדיונים המדיניים והצבאיים הנמשכים סביב השגת הסדר ביטחוני קבוע שיאפשר את השבת תושבי הצפון לבתיהם בבטחה.