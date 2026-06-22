לראשונה מאז ההתנתקות: ישיבת גנים הגיעה לראשונה למקום וסיימה מסכת

ההכנות לפתיחת שנת הלימודים התורנית בצפון השומרון עולות שלב: הבוקר (שני) התקיים יום הגיבוש הראשון של תלמידי השלוחה החדשה של הישיבה הגבוהה "בני דוד" מעלי, שעתידה לפתוח את שעריה בא' באלול ביישוב המתחדש גנים.

בפעילות המיוחדת לקחו חלק כ-40 תלמידים, בהם בוגרי כיתות י"ב שסיימו לאחרונה את לימודיהם וצפויים להוות את מחזור המייסדים של הישיבה, לצד תלמידים ותיקים יותר שיפתחו במקום את שנות הלימודים ב' ו-ג'. במהלך היום סיירו התלמידים ביישוב, נפגשו עם הצוות הרוחני ושמעו על החזון ליישוב האזור מחדש, כחלק מחידוש ארבעת יישובי צפון השומרון שנעקרו בשנת 2005 במסגרת תוכנית ההתנתקות. סיום מסכת היסטורי ביישוב החרב רגע השיא של יום הגיבוש נרשם כאשר תלמיד הישיבה, מתן כהן, ערך סיום מסכת חגיגי ומיועד במרחבי היישוב. מדובר בסיום המסכת הראשון שנערך בגנים מאז פונה היישוב מיושביו לפני כ-21 שנים.

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הישיבה החדשה תפעל תחת המטרייה הניהולית של הישיבה הגבוהה "בני דוד" בעלי, שבראשות הרב יהודה סדן, כאשר מי שיעמוד בראש השלוחה בגנים הוא הרב נריה בולק.

ראש הישיבה המיועד, הרב נריה בולק, שיתף בתחושותיו: "ברוך ה', זכינו לעלות היום עם כ־40 תלמידים ליישוב גנים לקראת פתיחת הישיבה בא' באלול. במהלך היום עסקנו בגיבוש החבורה ובהיכרות עם החזון הרוחני של בית המדרש החדש. בעזרת ה' נפתח את שערי בית המדרש ונצמיח מקום של תורה שיהיה מקור אור וברכה לצפון השומרון המתחדש".

ישיבת גנים הגיעה לראשונה למקום וסיימה מסכת - צילום: רועי חדי ישיבת גנים הגיעה לראשונה למקום וסיימה מסכת | צילום: צילום: רועי חדי 10 10 0:00 / 1:11

יוסי דגן: "זהו חלק מהתיקון ההיסטורי"

אל התלמידים הצטרף ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שנשא דברים נרגשים בפני המחזור הצעיר: "תזכרו את הבוקר הזה, אתם עושים היסטוריה. 21 שנה אחרי הגירוש אנחנו עומדים כאן ומקיימים את השבועה שנשבענו לחזור לצפון השומרון. אנחנו לא רק בונים בתים ויישובים, אנחנו בונים על יסודות אדירים של תורה וערכים".

דגן הוסיף והדגיש את התוכניות העתידיות למקום: "כאן בגנים תקום ישיבה לתפארת שתוסיף אור גדול לכל האזור, ולצידה יישוב גדול ומשגשג. אנחנו נחושים להביא לכאן משפחות רבות ולהפוך את החזרה לצפון השומרון למציאות של אל חזור. הדור הזה זוכה להיות חלק מהתיקון ההיסטורי הזה".

יום הגיבוש הנוכחי מהווה יריית פתיחה רשמית לקראת שנת הלימודים הבאה, כחלק ממהלך אסטרטגי נרחב להקמת מוסדות חינוך ותורה ביישובי צפון השומרון, שצפויים להוות עוגן קהילתי ותרבותי משמעותי לתושבים החדשים באזור.