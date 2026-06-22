בן גביר מבהיר: זו הסיבה שלא ארוץ עם סמוטריץ'

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שולל באופן מוחלט אפשרות של ריצה משותפת מחודשת עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בראיון שהעניק לעיתונאית דקלה אהרן שפרן, הבהיר בן גביר כי הוא מאמין שאיחוד פוליטי בין המפלגות בשלב זה ישיג את התוצאה ההפוכה מזו הרצויה עבור מחנה הימין. "החיבור בינינו לבין סמוטריץ' רק יחליש את הגוש", קבע נחרצות.

"לא רוצה שריונים, נהיה המפלגה השנייה בגודלה"

בן גביר הדגיש בדבריו כי הוא אינו מחפש פשרות פוליטיות או מקומות בטוחים ברשימות אחרות, ומביע אמון מלא בכוחו הציבורי העצמאי של הקו אותו הוא מוביל.

"אני לא רוצה שריונים ולא רוצה שום דבר", הצהיר יו"ר עוצמה יהודית, והציב תקרת זכוכית גבוהה במיוחד עבור מפלגתו במערכת הבחירות הנוכחית: "עוצמה יהודית במתכונת הזאת יכולה להיות המפלגה השנייה בגודלה, בטח בימין".