התמונות מהעבר שגרמו לאנה ארונוב להסמיק בשידור

הערב בתכנית "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12), מחכה לצופים מנת נוסטלגיה בלתי רגילה. במהלך שידור הפרק, המנחה לוסי איוב הפתיעה את השופטים עם תמונות עבר משותפות ויוצאות דופן של אנה ארונוב וחיים פרשטיין, עוד מהשנים הראשונות של אנה בארץ.

"תמונות קשות, אני מסכימה איתך"

התמונה הראשונה שהוצגה על המסך הגדול הותירה את הנוכחים בהלם קל ואת הקהל באולפן משועשע במיוחד. בתמונה נראים השניים בלבוש נשף תקופתי ומפואר – אנה שמלת קצפת נפוחה וחיים בחליפת טוקסידו מחויטת.

"אנה, את נראית יותר צעירה היום, זה ממש נכון", צחקה לוסי איוב מהבמה. אנה לא נשארה חייבת והגיבה בחיוך: "תמונות קשות. אכן תמונות קשות, אני מסכימה איתך".

מסביב לעולם עם חני נחמיאס

אם חשבתם שזה נגמר שם, לוסי שלפה שפן נוסף מהכובע (או ליתר דיוק, מהארכיון) והציגה תמונה שנייה, בה השניים לבושים בלבוש כפרי מסורתי.

אנה מיהרה להסביר את פשר התלבושות המשונות וסיפרה שלא מדובר בבחירה אופנתית ליומיום: זו הייתה הצגה שעשתה סיבוב הופעות ברחבי העולם. המופע המדובר היה בשיתוף פעולה עם חני נחמיאס. חיים פרשטיין סיכם את הלוק שלו בבדיחות: "זה בגד של עוזרת בית". הפרק המלא והרגעים המשעשעים ישודרו הערב (שני) בערוץ 12.