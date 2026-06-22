אחרי נפילתו של דור בן שמחה הי"ד: סא"ל ג' מונה למפקד גדוד 52

יומיים אחרי נפילתו של מפקד גדוד 52 סא"ל דור בן שמחה הי"ד, מונה מפקד חדש לגדוד - סא"ל ג'. הוא ייכנס לתפקידו בימים הקרובים.

ג׳ החל את שירותו הצבאי בחטיבה 188 בה מילא שורת תפקידים, עם תחילת המלחמה שימש כקצין אג״ם בחטיבת האש 215, בהמשך שימש כמפקד משל"ט בחטיבה הצפונית ולחם ברצועת עזה. בשנה האחרונה הקים את משל"ט ים המלח שנקרא גם 'גדוד ניר 843'.

דור גדליה בן שמחון ז״ל לפני כניסת הגדוד ללבנון - צילום: דובר צה"ל דור גדליה בן שמחון ז״ל לפני כניסת הגדוד ללבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:18

דור בן שמחון ז"ל ( דובר צה"ל )

זהו המפקד החמישי של גדוד 52 מאז פרוץ המלחמה. סא"ל דניאל אלה פיקד על הגדוד בפרוץ המלחמה עד שנפצע ברפיח. החליף אותו יהודה שלו שגם הוא נפצע קשה בג'אבליה באוקטובר 2024 בתקריה בה נהרג המח"ט אל"מ אחסאן דקסה.

אור יול היה המג"ד השלישי והוא נפצע קשה לפני כחודשיים בלבנון וכעת בן שמחון נהרג בקרב בלבנון.