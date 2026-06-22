זלנסקי נפרד מסטארמר: "תמיד תהיה אורח רצוי באוקראינה"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הגיב היום (שני) להתפטרותו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שנחשב בשנתיים של כהונתו כאחד מהתומכים הגדולים של אוקראינה באירופה. בדבריו זלנסקי נפרד מראש הממשלה היוצא והודה לו על הסיוע לאוקראינה במהלך המלחמה נגד רוסיה. "קיר, תודה רבה על כל שיתוף הפעולה שלנו, על התמיכה שלך, ועל ההחלטות שלך שעזרו להפוך את אירופה ואותנו לחזקים יותר" אמר זלנסקי. "בריטניה תמיד הייתה, ותמיד תהיה, אחת ממנהיגות העולם. כאן באוקראינה, אנחנו מעריכים את בריטניה, וכל פגישה ושיחה שלנו תמיד הייתה מלאה בתוכן משמעותי".

עוד באותו נושא המירוץ יוצא לדרך: מי המועמד המוביל להחליף את קיר סטארמר? אוריאל בארי

"תודה שתמיד היית בקשר, שתמיד היית מעורב, ושתמיד ניסית והתאמצת כדי לעשות את מה שנדרש ואת מה שבאמת יעזור" סיכם הנשיא האוקראיני. "אני מאחל לבריטניה ולכל העם הבריטי הצלחה רבה והגעה ליעדים הלאומיים שלכם. יש לנו אמון בכם".

זלנסקי סיים את הפוסט שלו כששיתף תמונה שלו מחובק עם סטארמר, כשכתב: "קיר, תמיד תהיה אורח רצוי באוקראינה".