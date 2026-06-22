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חדשות צבא ובטחון

ראש השב"כ מתריע: זו העיר בה יקרה השבעה באוקטובר הבא

ראש השב"כ דוד זיני, התבטא בשיחות סגורות היכן לדעתו קיים הסיכוי הגדול ביותר בו עלול להתבצע הטבח הבא

13:58
3 תגובות
דוד זיני
דוד זיני | צילום: נועם רבקין/פלאש90

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, משמיע בתקופה האחרונה אזהרות חמורות וממוקדות בנוגע לתרחישי האיום הבאים על מדינת ישראל. בדיונים ביטחוניים סגורים התריע ראש השב"כ בצורה מפורשת כי "השבעה באוקטובר הבא יהיה באילת".

לפי דיווח בעיתון "הארץ", המסתמך על כמה מקורות ביטחוניים, זיני הורה לבכירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות המודיעיני והמבצעי של השירות תרחיש קיצון של מתקפה רחבת היקף ואפשרית על העיר הדרומית.

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חשש מפלישה דרך גבול ירדן והים

על פי המקורות המשפטיים והביטחוניים ששוחחו עם העיתון, ראש השב"כ מחשיב את אילת לנקודת תורפה ביטחונית מרכזית וקריטית עבור מדינת ישראל, בעיקר בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד והמרחק הרב שלה ממרכזי כובד ובסיסים של כוחות ביטחון גדולים.

בדיונים פנימיים שנערכו בשב"כ, כמו גם בפורומים ביטחוניים מחוצה לו, הזהיר זיני מפני פלישה קרקעית מאורגנת אל תוך שטחה של העיר מגבולותיה היבשתיים. האיום המרכזי שעליו הצביע מגיע מכיוון גבול ירדן, שנחשב לארוך ופרוץ יחסית, כאשר לצד זאת הדגיש ראש השירות כי קיימת היתכנות ממשית לניסיון חדירה ופלישה גם דרך גבולותיה הימיים של העיר במפרץ אילת.

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תגובות

3
3
חסר אונים
לפני שעה

מתי נתעורר ונבין שאנחנו לבד במערכה הזו? ראש השבכ מתחנן שנשים לב לדרום והממשלה הזאת עסוקה רק בדילים פוליטיים וחוקי השתמטות,זה פשוט שובר אותנו

2
מאיר מתפוצץ
לפני שעה

באמת נראה לכם שלמישהו בממשלה הזאת אכפת מאילת? ביבי מבטיח לנו ביטחון מוחלט אבל בפועל מפקירים את הגבולות בשביל חוקי השתמטות!!!

1
לא מתאים
לפני 23 דקות

עם כל הכבוד תפקידך לא לצאת בהצהרות כאלה ולהכניס את הציבור להיסטריה.יש לך מידע? טפלו בנושא.דבר שני השימוש ב7/10 כביטוי הוא טעות,צריך להיות מזועזעים גם מפיגוע של איש אחד ולצאת על זה לפעולה צבאית וגירוש משפחת המחבל