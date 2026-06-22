ראש השב"כ מתריע: זו העיר בה יקרה השבעה באוקטובר הבא

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, משמיע בתקופה האחרונה אזהרות חמורות וממוקדות בנוגע לתרחישי האיום הבאים על מדינת ישראל. בדיונים ביטחוניים סגורים התריע ראש השב"כ בצורה מפורשת כי "השבעה באוקטובר הבא יהיה באילת".

לפי דיווח בעיתון "הארץ", המסתמך על כמה מקורות ביטחוניים, זיני הורה לבכירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות המודיעיני והמבצעי של השירות תרחיש קיצון של מתקפה רחבת היקף ואפשרית על העיר הדרומית.

חשש מפלישה דרך גבול ירדן והים

על פי המקורות המשפטיים והביטחוניים ששוחחו עם העיתון, ראש השב"כ מחשיב את אילת לנקודת תורפה ביטחונית מרכזית וקריטית עבור מדינת ישראל, בעיקר בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד והמרחק הרב שלה ממרכזי כובד ובסיסים של כוחות ביטחון גדולים.

בדיונים פנימיים שנערכו בשב"כ, כמו גם בפורומים ביטחוניים מחוצה לו, הזהיר זיני מפני פלישה קרקעית מאורגנת אל תוך שטחה של העיר מגבולותיה היבשתיים. האיום המרכזי שעליו הצביע מגיע מכיוון גבול ירדן, שנחשב לארוך ופרוץ יחסית, כאשר לצד זאת הדגיש ראש השירות כי קיימת היתכנות ממשית לניסיון חדירה ופלישה גם דרך גבולותיה הימיים של העיר במפרץ אילת.