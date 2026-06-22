בפעם השנייה היום - חיסול בעזה. כלי טיס של חיל האוויר תקף הבוקר (שני) רכב באזור המוואסי בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, וחיסל מחבל שנסע בו. המחוסל לפי הפלסטינים הוא מיסרה ח'ואג'א חובש של משרד הבריאות של חמאס.
צה"ל לא עדכן עדיין באופן רשמי על פרטי החיסול.
מדובר בתקיפה השנייה שמבצע צה"ל היום ברצועת עזה. מוקדם יותר הבוקר תקף כלי טיס ג'יפ בשכונת רמאל היוקרתית במערב העיר עזה, כאשר הפלסטינים דיווחו בתחילה על שני הרוגים לפחות, אך לאחר מכן שינו את הדיווח לנערה כבת 17 שנהרגה.
כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים. גם הפעם צפוי כי צה"ל יפרסם את פרטי המחוסל רק מחר, לאחר בדיקת הממצאים והזיהוי המדויק.
החיסול הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של חיסולים ממוקדים שביצע צה"ל ברצועת עזה בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלים מתשתית העברת הכספים של חמאס, שסייעו להעביר יותר מחצי מיליארד שקלים לידי הזרוע הצבאית של הארגון.
ביום שישי האחרון חוסל בדרום הרצועה המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור גא"פ. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הילד יגיל יעקב. דובר צה"ל ציין כי "בעת האחרונה, אבו מצטפא פעל רבות לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ברצועה, תוך הפרת הסכם הפסקת האש".
בנוסף, חוסלו בסוף השבוע שני מחבלים נוספים, בהם מחמד סעיד אחמד נמרוטי שלקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי מנהרות חמאס, ומעאויה סלימאן צקר עאידי שפשט לקיבוץ בארי בטבח ה-7 באוקטובר.
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