בפעם השנייה היום - חיסול בעזה. כלי טיס של חיל האוויר תקף הבוקר (שני) רכב באזור המוואסי בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, וחיסל מחבל שנסע בו. המחוסל לפי הפלסטינים הוא מיסרה ח'ואג'א חובש של משרד הבריאות של חמאס.

צה"ל לא עדכן עדיין באופן רשמי על פרטי החיסול.

מדובר בתקיפה השנייה שמבצע צה"ל היום ברצועת עזה. מוקדם יותר הבוקר תקף כלי טיס ג'יפ בשכונת רמאל היוקרתית במערב העיר עזה, כאשר הפלסטינים דיווחו בתחילה על שני הרוגים לפחות, אך לאחר מכן שינו את הדיווח לנערה כבת 17 שנהרגה.

כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים. גם הפעם צפוי כי צה"ל יפרסם את פרטי המחוסל רק מחר, לאחר בדיקת הממצאים והזיהוי המדויק.

החיסול הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של חיסולים ממוקדים שביצע צה"ל ברצועת עזה בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלים מתשתית העברת הכספים של חמאס, שסייעו להעביר יותר מחצי מיליארד שקלים לידי הזרוע הצבאית של הארגון.