נתניהו התפוצץ בבית המשפט: "אני נופל לתוך הפח"

שלב סיכומי העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגיע אל היישורת האחרונה: נתניהו התייצב הבוקר (שני) פעם נוספת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, להמשך מתן עדותו במסגרת שלב החקירה החוזרת שמנהל צוות ההגנה שלו.
על פי הדיווח באתר 'וואלה', נתניהו נשאל על ידי עורכי דינו על הפרטים השונים בתיקי האלפים, שבהם הוא נאשם בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, כאשר על פי ההערכות במערכת המשפט, עדותו כולה צפויה להסתיים באופן סופי כבר בימים הקרובים.
במוקד הדיון היום עמד תיק 2000 (פרשת נתניהו-מוזס). סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, ביקש לחזור לחקירות המוקדמות ותקף את הדרך שבה הוצגו הדברים לנתניהו בשלבים המוקדמים של התיק.
"נחקרת במשך שנה שלמה. הציגו לך קטע מחקירת מוזס שבו אמר 'בתקופה מאוחרת יותר, אחר כך היה שר אוצר, ב-2003 אני חושב'. אתה השבת שאתה לא זוכר פגישה כזאת עם מוזס", פתח עו"ד חדד את קו החקירה שלו.
"הציגו לי מצג שווא כדי להטעות אותי"
הדיון בבית המשפט הפך למתוח במיוחד כאשר שורת שאלות של ההגנה נקטעה שוב ושוב בעקבות התנגדויות חוזרות ונשנות מצד נציגי הפרקליטות שנכחו באולם.
בעקבות חילופי הדברים וההתנגדויות, ביקש ראש הממשלה נתניהו את רשות הדיבור ויצא במתקפה חזיתית וישירה נגד התנהלות התביעה והחוקרים בתיק, תוך שהוא מלין על הסיטואציה המשפטית שנכפתה עליו.
"אני משפטן מתלמד בתוך הצינור האבסורדי הזה", אמר נתניהו בטון תקיף מעל דוכן העדים. "אני רוצה להבין, הם מציגים לי מצג שווא שניר חפץ... מטעים אותי, גורמים לי להציג שתי תשובות לבית המשפט, בעוד שאם לא היו עושים את זה הייתי מציג אחת: שלא היה. עכשיו יש ספק אם אמרתי אמת", הוסיף ראש הממשלה ברועש, כשהוא טוען שהחוקרים ניסו לטמון לו פח במכוון כדי לפגוע באמינותו בפני השופטים.
תגובות
ביבי, לפחות הצעקות שלך בבית המשפט מוכיחות שהדמוקרטיה שלנו עדיין עובדת, אז אולי עכשיו תתפנה סוף סוף להציל את הבתים שלנו בצפון?
אולי עדיף שיתפטר ומישהו אחר ידאג לתושבי הצפון.
כן, כמו שדאגו עד היום.
לא, הן מוכיחות שהדיקטטורה המשפטית עדין במיטבה.
אדוני ראש הממשלה, תתעודד מזה שלפחות מצאת זמן בלו"ז הצפוף של המלחמה כדי להגיע ולהזכיר לכולנו שאין אצלנו מלך מעל החוק
ברור