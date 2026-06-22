נתניהו התפוצץ בבית המשפט: "אני נופל לתוך הפח"

שלב סיכומי העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגיע אל היישורת האחרונה: נתניהו התייצב הבוקר (שני) פעם נוספת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, להמשך מתן עדותו במסגרת שלב החקירה החוזרת שמנהל צוות ההגנה שלו.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', נתניהו נשאל על ידי עורכי דינו על הפרטים השונים בתיקי האלפים, שבהם הוא נאשם בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, כאשר על פי ההערכות במערכת המשפט, עדותו כולה צפויה להסתיים באופן סופי כבר בימים הקרובים.

במוקד הדיון היום עמד תיק 2000 (פרשת נתניהו-מוזס). סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, ביקש לחזור לחקירות המוקדמות ותקף את הדרך שבה הוצגו הדברים לנתניהו בשלבים המוקדמים של התיק.

"נחקרת במשך שנה שלמה. הציגו לך קטע מחקירת מוזס שבו אמר 'בתקופה מאוחרת יותר, אחר כך היה שר אוצר, ב-2003 אני חושב'. אתה השבת שאתה לא זוכר פגישה כזאת עם מוזס", פתח עו"ד חדד את קו החקירה שלו.