מי יזכה ליהנות מבית הספר של החופש הגדול?

החל מהשבוע הבא יצאו תלמידי בתי הספר היסודיים לחופשת הקיץ, והשאלה הגדולה המעסיקה כעת את ההורים היא:

האם יתקיים השנה כסדרו מיזם "בית הספר של החופש הגדול"? . התשובה מורכבת בעיקר בשל ההבדלים במשפחה אחת בגיל הילדים: אם אתם הורים לילדים בכיתות א' עד ג', אתם מסודרים ומסובסדים כי קיים עבורכם פתרון יומי זול לילדים אלה לפחות עד השעה 13:00 בצהריים בחודש יולי למעט ימי שישי. למרות זאת, בשל העובדה שברוב המשפחות בארץ שני ההורים עובדים והילדים הגדולים מבלים, נוצר מצב בלתי אפשרי כלכלית למשפחות רבות שייאלצו להוציא אלפי שקלים בחודש על צהרונים שמאריכים את הפעילות החינוכית בבית הספר של החופש הגדול עד השעה 16:00.

חוף ים בקיץ ( צילום: יונתן זינדל\פלאש 90 )

אין פתרונות לגדולים ולמורים

אם אתם הורים לילדים בכיתות ד' עד ו' יש לכם בעיה, כי נכון לעכשיו לא נקבעו עבור שנתונים אלו מסגרות קיץ מסודרות ומלאות לחודש יולי. לכיתות הגדולות יותר מ-ז’ עד ט’ נוצר מיזם חדש בשם "מכינת הקיץ", המבוסס על למידה מרחוק בקבוצות קטנות בהפעלת הרשויות המקומיות.

גם במסגרות החופש שכבר אושרו לא ברור עדיין מה יהיה הרכב הצוותים שיפעילו אותן והאם התלמידים יפגשו את המורים הרגילים או מפעילים שכירים חדשים.

מערכת החינוך טרם מצאה מענה הולם לתגבור שעות הלימודים שהלכו לאיבוד השנה עבור תלמידי התיכוני, ובעיקר לשכבת י”א שתלמידיה בכל רחבי הארץ לחוצים לקראת בחינות הבגרות האחרונות. בגלל המחלוקות הבלתי נגמרות על שכר המורים נבחנת יוזמה ללמידה מרחוק בעזרת בינה מלאכותית.

הכנות לפתיחת שנת הלימודים בבית ספר בקצרין ( מיכאל גלעדי, פלאש 90 )

התחזית לקיץ: ענן של חוסר ודאות

מעל הקיץ הישראלי הבא מרחף כמדי שנה ענן חוסר הוודאות של המצב הביטחוני הבלתי יציב תמידית. מבחינת תושבי הצפון הלחימה נמשכת כל הזמן, והגבלות פיקוד העורף נותרות בתוקף, כך שאין באזור פעילות חינוכית מאושרת כבר תקופה ארוכה. בשאר אזורי הארץ המצב נותר לחלוטין לא צפוי, והדבר מוביל למבול של שאלות מצד הורים מודאגים למוקדי הרשויות המקומיות, והמוקדנים נאלצים להשיב: הלוואי שידענו.

משרד החינוך פרסם לקראת החופש הגדול בפורטל ההורים את המסר הכללי הבא:

"בקיץ תשפ"ו תורחב התוכנית "גנים ובתי ספר של החופש הגדול" ותופעל השנה במתכונת רחבה, מגיל הגן ועד כיתה ט', כאשר בגילי ז'–ט' תפעל "מכינת הקיץ". התוכנית נועדה ליצירת רצף חינוכי משמעותי בתקופת החופשה, לצמצום פערים לימודיים שייווצרו בעקבות תקופת המלחמה, לאפשרות של תגבור לימודי, לחיזוק החוסן הרגשי-חברתי של הילדים ולהרחבת הזדמנויות ללמידה איכותית, חווייתית ורלוונטית, לצד הקלה על נטל ההורים בתקופת הקיץ.

הפעלת התוכנית תהיה כפופה להנחיות מִנהל הביטחון במשרד החינוך, להנחיות משטרת ישראל ולמדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ככל שיהיו”.