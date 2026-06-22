מהטיקטוק להופעת ענק: כוכבת הרשת המפורסמת תככב בפסטיגל? 

ההכנות למופע הגדול של חנוכה כבר נמצאות בעיצומן, ונראה שהשנה מחכה לנו רשימת כוכבים נוצצת במיוחד שתחבר בין המסכים הקטנים לבמות הענק.

כוכבת הרשת עומר לוי, שמחזיקה במיליוני עוקבים ובקהל מעריצים אדוק בזכות סרטוני האוכל והלייף-סטייל הקורעים שלה, נמצאת במגעים מתקדמים מאוד להצטרפות לקאסט של הפסטיגל הקרוב. כך על פי הפרסום ב"ערב טוב בגיא פינס".

עבור לוי, שמזוהה עם האנרגיה המטורפת שלה ברשתות ומטבע הלשון "מאמי", זו תהיה טבילת אש ראשונה על במת המופע הגדול בישראל.

לא רק עומר לוי: הבורסה של שמות המשתתפים ממשיכה לרתוח, ונראה שהפקת הפסטיגל מכוונת הכי גבוה שרק אפשר ומנהלת מגעים עם שמות ענקיים נוספים כמו נועה קירל, שחר טבוך ושירה זלוף.