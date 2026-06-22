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החיסולים נמשכים

תיעוד נוסף מרגע פגיעת הטיל ברכב המחבלים בשכונת רמאל בעזה

הפלסטינים מפרסמים תיעוד מקרוב של הטיל שפגע ברכב בשכונת רמאל היוקרתית בעיר עזה. עולה החשש כי המחבלים ניצלו. דיווח על הרוגה בת 17

13:04
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רגע פגיעת הטיל ברכב בעזה
רגע פגיעת הטיל ברכב בעזה | צילום: ללא

תיעוד נוסף מרגע החיסול: כלי טיס של חיל האוויר תקף הבוקר (יום שני) ג'יפ ובו מחבלים בשכונת רמאל היוקרתית במערב העיר עזה. הפלסטינים דיווחו בתחילה על שני הרוגים לפחות אך לאחר מכן שינו את הדיווח לנערה כבת 17 שנהרגה.

רגע פגיעת הטיל ברכב בעזה
רגע פגיעת הטיל ברכב בעזה| צילום: ללא
זירת החיסול בעזה
זירת החיסול בעזה| צילום: מוחמד יוסף

זהות המחוסלים טרם נודעה, וצה"ל לא עדכן עדיין באופן רשמי על פרטי החיסול. כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים.

שכונת רמאל נחשבת לאחת השכונות היוקרתיות ביותר בעיר עזה, והיא שימשה בעבר מקום מגורים למספר בכירי חמאס. לפני כשבועיים ניסה צה"ל לחסל באותה שכונה את מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית החדש של חמאס, שכיהן בתפקיד רק 11 ימים.

החיסול הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של חיסולים ממוקדים שביצע צה"ל ברצועת עזה בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלים מתשתית העברת הכספים של חמאס, שסייעו להעביר יותר מחצי מיליארד שקלים לידי הזרוע הצבאית של הארגון.

זירת החיסול בעזה (ללא)

ביום שישי האחרון חוסל בדרום הרצועה המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור גא"פ. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הילד יגיל יעקב.

לפי דובר צה"ל, אבו מוצטפא פעל בעת האחרונה לשיקום יכולות ארגון הטרור ברצועה תוך הפרת הסכם הפסקת האש, קידם מתווי טרור רבים נגד כוחותינו, וניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר כדי שלא יחוסלו בעת פעילותם בתוכו.

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול ברצועת עזה בהתאם להסכם הפסקת האש, תוך חיסול מחבלים המהווים איום מיידי על כוחותינו ועל אזרחי מדינת ישראל. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.

משה אריה

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