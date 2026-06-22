תיעוד נוסף מרגע החיסול: כלי טיס של חיל האוויר תקף הבוקר (יום שני) ג'יפ ובו מחבלים בשכונת רמאל היוקרתית במערב העיר עזה. הפלסטינים דיווחו בתחילה על שני הרוגים לפחות אך לאחר מכן שינו את הדיווח לנערה כבת 17 שנהרגה.

זהות המחוסלים טרם נודעה, וצה"ל לא עדכן עדיין באופן רשמי על פרטי החיסול. כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים.

שכונת רמאל נחשבת לאחת השכונות היוקרתיות ביותר בעיר עזה, והיא שימשה בעבר מקום מגורים למספר בכירי חמאס. לפני כשבועיים ניסה צה"ל לחסל באותה שכונה את מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית החדש של חמאס, שכיהן בתפקיד רק 11 ימים.

החיסול הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של חיסולים ממוקדים שביצע צה"ל ברצועת עזה בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלים מתשתית העברת הכספים של חמאס, שסייעו להעביר יותר מחצי מיליארד שקלים לידי הזרוע הצבאית של הארגון.