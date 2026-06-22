גיא זוארץ מעדכן במצבו הרפואי: "תפילה אדירה" 

מנחה "האח הגדול", גיא זוארץ, מעדכן היום (שני) את מאות אלפי עוקביו על מצבו הרפואי ומגלה כי נאלץ לעבור ניתוח כירורגי בגבו. זאת לאחר שבימים האחרונים נעלם מהמסך ונעדר מהגשת התוכנית בשל פריצת דיסק חמורה וכאבי תופת, שהובילו להקפצתו של קווין רובין להחליפו ברגע האחרון לצדה של לירון ויצמן.

בסדרת סרטונים אישיים שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, שיתף זוארץ בגילוי לב בתהליך הטיפול המורכב וברגעי החרדה שליוו אותו רגע לפני שנכנס אל חדר הניתוח. ההתאוששות בבית: "השלמתי עם המשימה הכי קשה – לנוח" זוארץ פתח את דבריו בפנייה נרגשת לעוקביו, לאחר שלא היה פעיל ברשתות החברתיות במשך מספר ימים בעקבות האשפוז וההליך הרפואי. הוא הודה בחום על אלפי הודעות התמיכה, הדאגה והצעות הטיפול הרבות שזרמו אליו מאז נודע על ההחמרה הרפואית במצבו. "ממש הרגשתי אתכם ואת האכפתיות שלכם", שיתף המנחה המתרגש, ועידכן כי הוא נמצא כעת בשלבי התאוששות ראשוניים בביתו, כשהוא מלווה באשתו יעל בר זוהר. "אני בסדר, מתאושש, נח, עובד על עצמי בלנוח. המשימה הכי קשה שהייתה לי בחיים זה לנוח".

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התפילה בחדר הניתוח: "שויתי השם לנגדי תמיד"

בהמשך התיעוד הדרמטי, התייחס זוארץ בגלוי לחששות המובנים שליוו את הפרוצדורה הכירורגית, שכן מדובר בפעם הראשונה בחייו שבה הוא נאלץ לעלות על מיטת הניתוחים. "זה מאוד מאוד מלחיץ", שיתף בכנות, "בכל זאת ניתוח בגב, לא דבר שקורה כל יום. ותמיד יש פחד שמשהו ישתבש, מדובר בגב מן הסתם".

המנחה הפופולרי תיאר את השניות האחרונות שעבר על מיטת הטיפולים, ממש רגע לפני שחומרי ההרדמה החלו להשפיע ולהוביל לאובדן ההכרה. לדבריו, בנקודת השיא של הלחץ, הוא בחר להתמודד עם הסיטואציה המורכבת באמצעות פנייה עמוקה לאמונה ולתפילה.

"אני זוכר את הרגעים האחרונים לפני שאני נרדם, כאילו שנותנים לי את ההרדמה, ואני זוכר שהייתי שם בתפילה אדירה", סיפר זוארץ לעוקבים. "תפילה שהודיתי קודם כל לאלוהים והודיתי על המשפחה שלי, על יעלי, על הילדים. באמת ביקשתי שיהיה בסדר והאמנתי שהכל יהיה בסדר". המנחה הוסיף כי נאחז בכל כוחו במשפט המוכר "שויתי השם לנגדי תמיד", וסיכם בהקלה רבה כי ההליך המלחיץ עבר בשלום.