הסוד של הנשיא נחשף: מי הדמות האהובה עליו ב"חתונמי"?

כשמוזיקאים מגיעים לנגן בטקסים רשמיים במשכן הנשיא, הם בדרך כלל מצפים ללחיצות ידיים רשמיות ושיחות נימוסין על יצירות קלאסיות. אבל עבור לייקי, מוזיקאית וכוכבת העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון", המפגש האחרון עם הנשיא יצחק הרצוג סיפק הפתעה שהיא כנראה לא תשכח בקרוב.

בסטורי משעשע שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה לייקי תמונה מתוך טקס רשמי שבו ניגנה. בתמונה נראה הנשיא הרצוג כשהוא מחויך ומנהל איתה שיחה קרובה על הבמה, לצד נגני התזמורת האחרים. מסתבר שמתחת לחליפה המחויטת וללו"ז המדיני הצפוף, כבוד הנשיא הוא לגמרי אחד מאיתנו. לייקי חשפה בפני עוקביה את הציטוט המפתיע מהמפגש וכתבה: "כשאני מנגנת בטקס ונשיא המדינה אומר לי שהוא צופה בי ושהוא בעדי", בתוספת אמוג'ים נרגשים וצוחקים. קרדיט הצילום על הרגע המתוק הזה שייך לצלם חיים צח (לע"מ), שהצליח לתפוס בעדשתו את הרגע המדויק שבו הפרוטוקול הרשמי פינה את מקומו לטובת קצת פאן וטלוויזיה ישראלית במיטבה. עכשיו רק נותר לגלות – האם הנשיא גם מצליח לנחש מי מהזוגות יישאר יחד בסוף העונה?