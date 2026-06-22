כתב אישום נגד מתפרע חרדי: הצית מדורה ליד תחנת המשטרה בבית שמש

התפרעויות החרדים בבית שמש. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד יוסף פרידמן (46) תושב בית שמש.

פרידמן נאשם בכל שהצית שלוש פעמים צמחייה סמוך לתחנת המשטרה בעיר במהלך התפרעות אלימה שהתפתחה במקום על רקע מחאה נגד מעצר תלמיד ישיבה שנפקד משירות צבאי. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של פרידמן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

זירת המחאות בבית שמש ( דוברות המשטרה )

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד שיראל אלדר מפרקליטות מחוז ירושלים, בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבה נפקד גיוס הופצו קריאות להשתתף בהפגנה סמוך לתחנת משטרת בית שמש. במהלך הלילה התאספו במקום מאות מפגינים, והמחאה הידרדרה להתפרעות אלימה שבמהלכה נפרץ שער התחנה, הותקפו שוטרים, הושלכו חפצים ואבנים, נגרם נזק לרכוש והוצתו מוקדי אש בסביבת התחנה. במסגרת ההתפרעות, כך לפי כתב האישום, הצית פרידמן בשלוש הזדמנויות שונות צמחייה בסמוך לגדר התחנה, במוקדים שונים ובהפרשי זמן קצרים. בכל אחד מהמקרים האש בערה למשך מספר שניות ולאחר מכן כבתה. החקירה נוהלה על ידי תחנת בית שמש במחוז ירושלים במשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן שלוש עבירות של הצתה ועבירת התפרעות.