המירוץ יוצא לדרך: מי המועמד המוביל להחליף את קיר סטארמר? 

ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנהאם ( R Heilig\שאטרסטוק )

ההודעה של קיר סטארמר על התפטרותו פתחה באופן רשמי את המירוץ לתפקיד יו"ר מפלגת הלייבור - כשמי שייבחר ימונה גם כראש ממשלת בריטניה. המנצח בפריימריז יהיה ראש הממשלה השביעי של בריטניה בעשור האחרון, אחרי דיוויד קמרון, תרזה מיי, בוריס ג'ונסון, ליז טראס, רישי סונאק וסטרמר.

המועמד המוביל הוא ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנהאם, שנחשב כיריבו הפוליטי הגדול של סטארמר. ברנהאם, שכיהן כחבר פרלמנט מ-2001 עד 2017 ושימש כשר בממשלות של טוני בלייר וגורדון בראון, כבר התמודד פעמיים על הנהגת הלייבור, אך הפסיד בשני המקרים - תחילה לאד מיליבנד ב-2010, ואז לג'רמי קורבין ב-2015.

היריב הפוליטי. קיר סטארמר ( Fred Duval,shutterstock )

רק בשבוע שעבר ברנהאם נבחר לכהן כחבר פרלמנט, אחרי שניצח בבחירות המחוזיות במייקרפילד שבצפון מערב בריטניה והבטיח את שובו לווסטמינסטר. מדובר במהלך פוליטי שנועד לאפשר לו להתמודד על ראשות הלייבור, כשלפי ההערכות לפחות 200 מתוך 403 חברי הפרלמנט של המפלגה תומכים בו. למרות שסטארמר הזכיר בנאום הפרישה שלו את האפשרות של פריימריז במפלגה, ההערכה בבריטניה היא שברנהאם עלול לקבל את המינוי כיו"ר החדש וכראש הממשלה בלי התמודדות. מספר בכירים בלייבור - ביניהם שר הבריאות לשעבר ווס סטריטינג ושרת האוצר רייצ'ל ריבס - הודיעו בעבר כי יתמודדו על ראשות המפלגה אם סטארמר יתפטר, אך ייתכן שיחליטו בסוף שלא להתמודד לאור הפופולריות הגוברת של ברנהאם.

עוד באותו נושא קיר סטארמר הודיע על התפטרותו: "חברי המפלגה השמיעו את קולם" אוריאל בארי

ומה היחס של ברנהאם כלפי ישראל?

השאלה העיקרית שמעסיקה את הקהילה היהודית בבריטניה - וגם רבים בארץ ובעולם - היא כיצד ראש הממשלה הבריטי הבא יפעל ביחס לישראל, אחרי שנתיים של מדיניות עוינת מצד ממשלת השמאל של סטארמר.

בעבר ברנהאם הביע תמיכה מובהקת בישראל, בעיקר במהלך התמודדותו בפריימריז על ראשות הלייבור ב-2015 - אז התמודד מול ג'רמי קורבין, שהיה ידוע בשל דעותיו האנטישמיות. במהלך קמפיין הפריימריז ברנהאם טען כי ישראל היא "דמוקרטיה עם היסטוריה ארוכה של הגנה על מיעוטים וקידום זכויות אזרח", ואף טען כי אם הוא ינצח, הביקור הראשון שלו מחוץ לבריטניה יהיה בארץ.

מנהיג הלייבור לשעבר ג'רמי קורבין ( שאטרסטוק )

מנגד, ברנהאם גם הציג עמדה ביקורתית כלפי ישראל, כשקרא פעמים רבות להכיר במדינה פלסטינית וטען כי "זו לא מתנה שיש לתת, אלא זכות שיש להכיר בה". בנוסף, אחרי הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר, ברנהאם היה אחד הראשונים שקרא לישראל להפסיק את האש בעזה - זאת בזמן שסטארמר עצמו עדיין נמנע מלעשות זאת.