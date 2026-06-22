יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עומרי כספי

כולנו מכירים אותו בתור הישראלי הראשון שהגיע ל-NBA, אבל הסיפור של עומרי כספי הרבה יותר גדול מכדורסל. לרגל יום הולדתו ה-38, חזרנו ל-10 תחנות מעניינות בקריירה ובחיים של אחד הספורטאים המשפיעים בתולדות ישראל.

1. נולד בחולון, אבל גדל ביבנה כספי נולד בחולון בשנת 1988, אך את רוב ילדותו העביר ביבנה. כבר מגיל צעיר בלט על מגרשי הכדורסל והיה ברור שמדובר בכישרון יוצא דופן. 2. אביו היה לוחם בימ"מ מאחורי אחד הספורטאים הגדולים שצמחו כאן עומדת משפחה עם רקע ביטחוני מרשים. אביו של כספי שירת כלוחם ביחידה המיוחדת של משטרת ישראל. 3. עבר למכבי תל אביב כבר בגיל 13 אחרי שהחל את דרכו באליצור יבנה ובמכבי ראשון לציון, עבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב. ההימור השתלם - ובגדול.

עומרי כספי ( צילום: Pkantz )

4. הישראלי הראשון ב-NBA

בשנת 2009 נבחר במקום ה-23 בדראפט על ידי סקרמנטו קינגס והפך לישראלי הראשון שמשחק בליגת הכדורסל הטובה בעולם. רגע היסטורי שסלל את הדרך לדורות הבאים.

5. דורג ראשון בין הרוקיז

בעונת הבכורה שלו הפתיע את ארצות הברית כולה. בשלב מסוים אף דורג במקום הראשון בדירוג הרוקיז של ESPN - הישג חריג לשחקן שהגיע מישראל.

6. שיחק לצד הכוכבים הגדולים בעולם

במהלך עשור ב-NBA עבר בשבע קבוצות שונות ושיתף פעולה עם כמה מהשמות הגדולים בכדורסל העולמי, בהם סטף קרי, ג'יימס הארדן, אנתוני דייוויס ודמרקוס קאזינס.

7. זכה בטבעת אליפות NBA

למרות ששוחרר מגולדן סטייט ווריורס לפני פתיחת הפלייאוף בגלל פציעה, המועדון החליט להעניק לו טבעת אליפות כאות הוקרה על חלקו בעונה המוצלחת.

עומרי כספי ( צילום: Chamber of Fear )

8. היה קפטן נבחרת ישראל

בשנת 2015 מונה לקפטן נבחרת ישראל והפך לאחד הסמלים הגדולים של הכדורסל הישראלי גם בזירה הבינלאומית.

9. פציעה אחת שינתה הכול

אחרי שחזר למכבי תל אביב ב-2019, סבל משחיקת סחוס חמורה בברך. למרות ניסיונות לחזור למגרש, הפציעה הובילה בסופו של דבר לפרישתו ממשחק פעיל בשנת 2021.

10. מהכדורסל להייטק ולהשאת משואה

אחרי הפרישה עבר לעולם העסקים וההשקעות והפך למשקיע הון סיכון. בשנת 2025 נבחר להשיא משואה בטקס יום העצמאות - עוד ציון דרך בקריירה יוצאת הדופן שלו.