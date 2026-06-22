חיסול בעזה: 2 הרוגים מירי כטב"מ על רכב בשכונת רמאל

החיסולים בעזה נמשכים כסדרם. הבוקר ירה כלי טיס של חיל האוויר לעבר ג'יפ ובו מחבלים, בשכונת רמאל היוקרתית במערב העיר עזה. צה"ל לא עדכן עדיין על זהות המחוסלים, ובדרך כלל חולפים 24 שעות בין החיסול לבין ההודעה של דובר צה"ל במי מדובר. גם הפעם נאלץ לחכות, לפחות לכלי התקשורת הפלסטינים כדי לדעת מי המחוסלים.

זירת החיסול בעזה - מוחמד יוסף זירת החיסול בעזה | צילום: מוחמד יוסף 10 10 0:00 / 0:21

זירת החיסול בעזה ( ללא )

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ביום שישי האחרון חוסל בדרום רצועת עזה, המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור גא״פ. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח ה-7 באוקטובר, ולקח חלק בחטיפת הילד יגיל יעקב.

עבור צה"ל החטיפה לא הספיקה ולכן דובר צה"ל הוסיף כי "בעת האחרונה, אבו מצטפא פעל רבות לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ברצועה, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בנוסף, קידם מתווי טרור רבים נגד כוחותינו, וניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו. אבו מצטפא היווה איום מידיי על כוחותינו הפועלים במרחב, וחוסל בתקיפה מדויקת".