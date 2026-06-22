"תיחנקו, תעזבו אותנו!" ההקלטות של יו"ר ארגון נכי צה"ל על הלומי הקרב

המאבק המורכב על הכרה ושיקום של נפגעי פוסט-טראומה מגיע לשיא חדש ומדמם: בעוד מספר הלומי הקרב המוכרים על ידי משרד הביטחון רושם זינוק דרמטי וחסר תקדים מאז פרוץ המלחמה, סערה ציבורית חסרת תקדים מתחוללת סביב ארגון נכי צה"ל.

הקלטות חסרות תקדים של יו"ר הארגון, עו"ד עידן קלימן, שנחשפו אמש (ראשון) בחדשות 13 מציגות מונולוג חריף, זועם ומלא בוז כלפי קבוצת נכים בארגון. בעוד פוסט-טראומטיים רבים מלינים מזה זמן רב על יחס מפלה, ניתוק וחוסר רגישות מצד ההנהגה – ואומרים "אנחנו מרגישים שקופים, פשוט לא רואים אותנו" – המילים הקשות של קלימן חושפות את עומק הקרע והנפץ מאחורי הקלעים.

הלומי קרב מפגינים ( צילום: יונתן זינדל )

"תעזבו אותנו, אל תרעילו לי את החבר'ה של חרבות ברזל"

בהקלטות שנחשפות נשמע קלימן כשהוא מאבד את סבלנותו ותוקף חזיתית, תוך שימוש במילים קשות והטחת האשמות חסרות תקדים:

"לכו, קחו את כל הכסף, תיחנקו, תעזבו אותנו! אתם לא נכי צה"ל, אתם בושה וחרפה! אתם מבזים את המותג נכי צה"ל, אתם בושה! בושה, אני בז להם! לכו, בז לכם! אתם לא כלום שקשור לנכי צה"ל. נכי צה"ל זה אנשים שנאבקים, שהם לא מתבכיינים, שהם קמים, שהם עושים, שמהווים אות ומופת ודוגמה".

בהמשך השיחה, קלימן מאשים את אותה קבוצה בהתמקדות בקבלת קנאביס רפואי והטבות כספיות, במקום ברצון אמיתי להשתקם, ומציג הבחנה חדה בינם לבין הפצועים החדשים מהמלחמה הנוכחית:

"לכו! אתם רוצים כל היום את הסמים שלכם ואת הניצרך שלכם, לכו! עזבו אותנו, תנו לי לשקם את אלה שרוצים. בוא'נה, יש פה חבר'ה מושלמים, החבר'ה של חרבות ברזל הם מהממים! הם מדברים איתי כבר על עבודה, על השכלה, על לימודים, על תעסוקה. די, לכו! תעזבו אותם, אל תרעילו לי אותם!"

קלימן אף דורש מהם לעזוב לאלתר את מתקני הארגון:

"לכו, אתם תהיו מאה אנשים, אף אחד בכלל לא רוצה להיות אתכם, אתם חושבים שאתם כאלה פופולריים. לכו! הכל טוב! צאו מבתי הלוחם! צאו מהחיים שלנו! תנו לנו לשקם נכים! אתם לא בכלל בעניין של שיקום נכים! אין לכם שום עניין בשיקום נכי צה"ל. אתם כולכם סיפורי פוגי. אתם רוצים את המאה גרם קנאביס שלכם, אתם רוצים ניצרך, אתם רוצים רכב, ואתם רוצים שמונה שעות ליווי. לכו, קחו את זה! קחו, לכו! תנו לי לשקם נכים! לא רוצה להתעסק איתכם בכלל!"

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ארגון נכי צה"ל: "הדברים כוונו לקומץ שהסית ואיים על יו"ר הארגון"

בארגון נכי צה"ל דוחים בתוקף את הפרשנות ומבהירים כי מדובר בעיוות מוחלט ובשימוש מגמתי בחלקי הקלטות מתוך שיחה פנימית.

"ארגון נכי צה"ל דוחה את הניסיון להציג באופן מסולף ומגמתי דברים שנאמרו בשיחה פנימית", נמסר בתגובת הארגון. "חשוב להבין שהדברים כוונו ונועדו לקבוצה ספציפית ומוגדרת של קומץ אנשים הפועלים באופן שיטתי נגד הארגון, והיו מעורבים במסכת של איומים, הטרדות והסתה אישית – עד כדי כך שיו"ר הארגון נאלץ להסתובב עם אבטחה".

בארגון הדגישו באופן חד-משמעי כי האמירות לא כוונו כלל כלפי ציבור הלומי הקרב או נפגעי הפוסט-טראומה: "חשוב להבהיר באופן חד-משמעי כי הדברים לא נאמרו על הלומי קרב, נפגעי פוסט-טראומה או כל ציבור אחר של נכי צה"ל. עם זאת, ככל שיש מי שנפגעו מהדברים או פירשו אותם אחרת, אנו מצרים על כך".

איציק סעידיאן בדיון בכנסת ( צילום: יונתן זינדל )

עוד הוסיפו כי הארגון, בראשות עו"ד עידן קלימן (שנפצע בעצמו אנושות בקרב), מוביל הישגים חסרי תקדים לפצועי הנפש, בהם יישום רפורמת 'נפש אחת', מסקנות ועדת 'מור יוסף', הקמת אגף ייעודי לטראומה ובניית בית הלוחם החמישי. בארגון דחו גם טענות על "הסכמים סודיים" והבהירו כי הארגון יזם את הגבלת שכר הטרחה של עורכי דין כדי להגן על כספי הפצועים.

משרד הביטחון: נערכים ל-100 אלף פצועים

בתוך כך, גם במשרד הביטחון מגיבים לאתגר השיקומי ומציגים את נתוני המקרו המבהילים. מאז 7 באוקטובר, אגף השיקום קלט כ-25 אלף פצועים חדשים, שמרביתם סובלים ממצוקה נפשית.

כדי להתמודד עם העומס הוכפל תקציב האגף לכ-10 מיליארד ש"ח – כאשר מחציתו מוקדשת ישירות למתמודדי הנפש. מערך המטפלים הוכפל פי ארבעה ופתחו מענים חדשים כמו חוות שיקום בטבע ובתים מאזנים.

לאור הצפי כי עד שנת 2028 יגיע מספר הפצועים לכ-100 אלף, גובשה תוכנית שדרוג דרמטית בשיתוף ועדת 'מור יוסף' וארגון נכי צה"ל, אשר מובאת בימים אלה לאישור הממשלה.