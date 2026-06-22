"כל דבר שקצת חריג ישר קשור להריון": נועה קירל שוברת שתיקה

אחרי חודשים עמוסים במיוחד, במהלכם הספיקו להתחתן, לנהל קריירות בינלאומיות ולבלות לא מעט זמן על הקו שבין ישראל ללונדון, נועה קירל ובן זוגה דניאל סוף סוף מצאו זמן לצאת לירח דבש. אלא שבמקום חופשה רגועה ורומנטית, השניים מצאו את עצמם מתמודדים עם דרמה רפואית לא צפויה.

בריאיון לסרוגים, שנערך במסגרת השקת "אל על טראוול", פלטפורמת התיירות החדשה של אל על המאפשרת להזמין מלונות, לצבור ולממש נקודות ויהלומים ולהתקדם במעמד במועדון הנוסע המתמיד, קירל סיפרה על החופשה שנקטעה, השמועות שרצו ברשת, האמונה שמחברת בינה לבין דניאל וגם על האפשרות שתחזור לפסטיגל. צפו בראיון של נועה קירל לסרוגים

נועה קירל - צילום: ראיון לסרוגים נועה קירל | צילום: צילום: ראיון לסרוגים 10 10 0:00 / 3:08

"זה היה ירח דבש קצת מאתגר"

"זה היה ירח דבש קצת מאתגר", סיפרה קירל. "זה התחיל ביוון ואז יפן ואז חזרנו לארץ ואז ניצלנו כמה ימים שהיה לנו באיטליה. היה כזה קצת הכול מהכול, אבל בסוף הכול חוויות".

לדבריה, הבעיה החלה זמן קצר לאחר שהגיעה ליפן. "כשטסנו ליפן היינו שם יומיים ואז באמת התחיל כאב מאוד אינטנסיבי. הלכנו להיבדק בבית חולים שהם לא מדברים בו מילה באנגלית, וזה היה מאוד מאתגר".

לאחר שהתעורר חשד לדלקת בתוספתן, קירל התייעצה עם רופאים בארץ והחליטה לחזור לישראל כדי לקבל טיפול מסודר. "הטיפול ביפן מאוד שונה מהטיפול בארץ. התייעצתי עם פרופסורים, אמרו לי לחזור לארץ. חזרתי, הייתי בבית חולים ועכשיו אני בטוב ברוך השם".

למרות כל מה שעברו בדרך, השניים לא ויתרו לגמרי על ירח הדבש. אחרי שקירל התאוששה וקיבלה את הטיפול הדרוש, הם הצליחו לחזור לכמה ימים באיטליה ולהמשיך את החופשה שתכננו.

"כל דבר ישר קשור להריון"

זמן קצר לאחר שהתפרסם דבר האשפוז, החלו ברשת שמועות שלפיהן ייתכן שקירל בהיריון. "נראה לי שכל פעם שקורה משהו שהוא טיפה חריג מהנורמה ישר חושבים שזה קשור להריון", אמרה.

כשנשאלה האם זה מציק לה, השיבה בכנות: "לא, האמת שזה לא מציק לי. אני מכירה את המקצוע הזה כבר המון שנים ולקחתי בחשבון שאחרי שאני אתחתן זה יהיה הדבר הבא שכל הזמן יסקרו ויחכו שיקרה".

עם זאת, היא מבהירה שאין סיבה למהר. "כשזה יבוא, זה יבוא בזמן הכי נכון בעזרת השם וכולם ידעו".

נועה קירל בבית החולים איכילוב ( צילום: חשבון האינסטגרם של נועה קירל )

"ילדים זה ברכה, אבל אנחנו גם ריאליים"

כשנשאלה על הרצון של דניאל להקים משפחה גדולה, קירל לא הסתירה את האהבה שלה לילדים. "כפרה עליו, ילדים זה ברכה וזה שמחה ואנחנו מאוד אוהבים ילדים".

אבל לצד הרצון, היא מסבירה שגם לתזמון יש משמעות. "אנחנו גם מאוד ריאליים. כל אחד נמצא בקריירה מטורפת וגם יש המון במרחב שצריך לקרות בזמן שהוא באמת נכון, ולא לעשות את זה בחיפזון אלא לעשות את זה כמו שצריך".

"דניאל מניח תפילין כל יום"

בהמשך הריאיון סיפרה קירל על המקום שתופסת האמונה בחייה ובזוגיות שלה עם דניאל. "אני גם קרובה לדת, דניאל ממש קרוב לדת", סיפרה. "הוא מניח תפילין כל יום, ואם אנחנו בשישי שם אז תמיד נעשה קידוש ונברך על הלחם".

לדבריה, בתקופה האחרונה החיבור של דניאל לדת רק הלך והתחזק. "אנחנו שנינו מאוד מאוד מאמינים. הוא ממש נכנס לזה לאחרונה עוד יותר חזק, וזה כיף לי לראות את זה ממש".

כשנשאלה מה עומד מאחורי השינוי, קירל קישרה אותו גם לעובדה שדניאל מתגורר ועובד בלונדון חלק גדול מהזמן. "אני חושבת גם מהריחוק הפיזי שיש לו מישראל. הוא כן רוצה להרגיש קרוב, והדת מאוד מקרבת".

מעבר למנהגים עצמם, היא מסבירה שהאמונה היא חלק בלתי נפרד מהדרך שבה הם מסתכלים על החיים. "שנינו באמת תמיד מאוד מאמינים, תמיד באנרגיה טובה ומאמינים שהכול לטובה. וזה כיף שיש את האמונה הזאת ממש".

נועה קירל ודניאל פרץ ( (צילום: ערן בארי) )

ומה עם הפסטיגל?

לקראת סוף הריאיון נשאלה קירל גם על הדיווחים האחרונים שלפיהם היא עשויה לחזור השנה לפסטיגל. "מעניין, צריך לחכות ולראות", השיבה בחיוך. "פסטיגל זה משהו שאני תמיד נהנית לעשות וזה כמו בית בשבילי".

מי שזוכר, אחת התקופות המאתגרות בקריירה של קירל הייתה דווקא במהלך הפסטיגל, אז התמודדה עם עומס אדיר של הופעות עד שהגוף שלה קרס. למרות מצבה הרפואי, היא המשיכה לעלות לבמה ולהופיע בפני אלפי צופים. כשנשאלה האם היא עדיין סוחבת איתה את החוויה הזו, השיבה בקצרה: "כן. הייתה טראומה".

עם זאת, נראה שהאפשרות לחזור לבמה עדיין על הפרק. לדבריה, בשנים האחרונות תקופת ההופעות קצרה יותר מבעבר, מה שהופך את האתגר לקל יותר. "יותר קליל", סיכמה, והשאירה את הדלת פתוחה לקראת החנוכה הקרוב.